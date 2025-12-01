Гарри Стайлс и Зои Кравиц замечены на романтической прогулке в Риме

Зои Кравиц и Гарри Стайлс, похоже, действительно вместе. На этой неделе они снова появились на публике — на этот раз в Риме. Знаменитости были замечены держащимися за руки во время романтической прогулки.
В какой-то момент пара выглядела особенно трогательно: Стайлс нежно протянул руку и коснулся носа своей девушки. 36-летняя Кравиц крепче прижалась к певцу и положила голову ему на плечо.
В последний раз их видели вместе в сентябре: они не скрывали чувств и целовались без стеснения.
В октябре выяснилось, что Кравиц живет в лондонском доме Стайлса во время работы над предстоящим фильмом. «Они провели вместе потрясающее лето, и их отношения становятся всё более серьезными. Между Гарри и Зои настоящая связь — это любовь. Это медовый месяц, и они почти не расстаются», — сообщил тогда источник изданию The Sun.