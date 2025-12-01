Дик Ван Дайк в преддверии 100-летия признался, что забывал о детях ради карьеры

«Вначале я вырос в семье без денег, поэтому все сводилось к тому, чтобы заработать немного денег и обзавестись домом», — вспомнил актер. Он признал, что его дети могли страдать от недостатка внимания: «Вероятно, в какой-то момент они были обделены вниманием, потому что я действительно усердно работал, чтобы выбраться из бедности, так сказать, но ни от кого не было никаких жалоб».