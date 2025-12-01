Дик Ван Дайк в преддверии 100-летия признался, что забывал о детях ради карьеры

Актер Дик Ван Дайк поделился своими размышлениями о жизни, карьере и приближающемся 100-летнем юбилее, который состоится 13 декабря. В последнем откровенном интервью он признался, что уделял недостаточно внимания своим детям, сосредоточившись на построении карьеры. Об этом сообщает RadarOnline.
«Вначале я вырос в семье без денег, поэтому все сводилось к тому, чтобы заработать немного денег и обзавестись домом», — вспомнил актер. Он признал, что его дети могли страдать от недостатка внимания: «Вероятно, в какой-то момент они были обделены вниманием, потому что я действительно усердно работал, чтобы выбраться из бедности, так сказать, но ни от кого не было никаких жалоб».
На протяжении всей творческой карьеры артист работал в очень насыщенном графике. Его расписание строилось на выступлениях в игровых шоу, работе в ночных клубах и даже ведении утренних радиопередач. При этом на сон оставалось всего 3−4 часа.
У Ван Дайка четверо детей от первого брака с Марджи Уиллетт: 75-летний Кристиан, 74-летний Барри, 70-летняя Стейси и 64-летняя Кэрри.