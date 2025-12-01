Ричмонд
Бен Аффлек провел День благодарения с бывшей женой и матерью

Источник сообщил, что отношения между актером и Дженнифер Гарнер исключительно дружеские
Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек
Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек

Бен Аффлек отметил День благодарения вместе с бывшей супругой — Дженнифер Гарнер и их общими детьми, — сообщает People.

«Как и в прошлом году, Джен провела День благодарения у себя дома. Бен и его мама присоединились к нам», — рассказал анонимный источник изданию.

Уточняется, что Дженнифер — отличный повар. Главное блюдо праздника — индейка — у нее получается фантастической.

«Джен готовит это блюдо по-особенному. Она отличный шеф-повар. Ей тоже нравится, когда вся ее семья собирается вместе. Бену всегда рады в ее доме», — добавил инсайдер.

Отношения между 53-летней Гарнер и 53-летним Аффлеком исключительно дружеские. У экс-супругов трое общих детей: 19-летняя Вайолет, 16-летняя Серафина и 13-летний Сэмюэл.

В 2024 году семья провела День благодарения вместе и была замечена за волонтерством на ежегодной уличной ярмарке в честь Дня благодарения The Midnight Mission в Лос-Анджелесе. Тогда они раздавали бесплатные обеды бездомным вместе, но в этот раз Гарнер отправилась на мероприятие в одиночку.

Ранее Дженифер Лопес раскритиковала Бена Аффлека после развода.