Бен Аффлек провел День благодарения с бывшей женой и матерью

В 2024 году семья провела День благодарения вместе и была замечена за волонтерством на ежегодной уличной ярмарке в честь Дня благодарения The Midnight Mission в Лос-Анджелесе. Тогда они раздавали бесплатные обеды бездомным вместе, но в этот раз Гарнер отправилась на мероприятие в одиночку.