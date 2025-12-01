Похудевшая на 77 кг звезда «Красотки на всю голову» ушла от мужа

Звезда комедии «Красотка на всю голову» Эми Шумер сделала карьеру благодаря своим пышным формам. Однако с тех пор звезда заметно постройнела. В общей сложности ей удалось похудеть на 77 килограммов.
Вслед за фигурой радикальные изменения затронули и другие сферы жизни голливудской актрисы. Сперва Эми удалила из личного блога старые фотографии в прежнем весе, а теперь, похоже, поставила точку в отношениях с мужем — Крисом Фишером.
44-летняя актриса поделилась новым снимком в бежевом мини-платье с глубоким вырезом от Valentino, украшенном оборками и бантами. Поклонники отметили, что на кадрах нет обручального кольца. И хотя актриса не всегда его носила, слухи о скором разводе подтвердил инсайдер.
«Эми на 100% уверена, что разведется. Она похудела, с нее хватит», — заявил близкий друг знаменитости в интервью Daily Mail.
Ранее Эми Шумер объяснила, почему удалила все свои старые фотографии в соцсети.