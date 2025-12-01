Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Похудевшая на 77 кг звезда «Красотки на всю голову» ушла от мужа

Актриса Эми Шумер намекнула на развод
Эми Шумер
Эми ШумерИсточник: Rex / Fotodom.ru

Звезда комедии «Красотка на всю голову» Эми Шумер сделала карьеру благодаря своим пышным формам. Однако с тех пор звезда заметно постройнела. В общей сложности ей удалось похудеть на 77 килограммов.

Вслед за фигурой радикальные изменения затронули и другие сферы жизни голливудской актрисы. Сперва Эми удалила из личного блога старые фотографии в прежнем весе, а теперь, похоже, поставила точку в отношениях с мужем — Крисом Фишером.

44-летняя актриса поделилась новым снимком в бежевом мини-платье с глубоким вырезом от Valentino, украшенном оборками и бантами. Поклонники отметили, что на кадрах нет обручального кольца. И хотя актриса не всегда его носила, слухи о скором разводе подтвердил инсайдер.

Эми Шумер / фото: соцсети
Эми Шумер / фото: соцсети

«Эми на 100% уверена, что разведется. Она похудела, с нее хватит», — заявил близкий друг знаменитости в интервью Daily Mail.

Ранее Эми Шумер объяснила, почему удалила все свои старые фотографии в соцсети.