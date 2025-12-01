Элизабет Олсен поделилась впечатлениями от работы с Майлзом Теллером

На премьере нового фильма «Вечность» в Нью-Йорке Элизабет Олсен рассказала, что съемки картины прошли легко и непринужденно. Отчасти так получилось благодаря ее коллеге по фильму, Майлзу Теллеру.
На вопрос о том, как экранная пара, которая не проводила много времени вместе перед съемками из-за плотного графика, создавала настоящую химию, Олсен ответила, что им не пришлось прилагать много усилий благодаря хорошему сценарию и всегда отличному настроению.
Знаменитость также заметила: «Майлз привнес на съемочную площадку игривую энергию! Он всегда старался меня удивить, и, думаю, это тоже сделало съемки захватывающими».
По словам Олсен, весь каст фильма подобран идеально. «Больше всего мне нравилось, как другие импровизировали, и в итоге я отпускала остроумные шутки в конце сцен», — поделилась Элизабет. Она отметила, что в некоторых эпизодах ей и ее коллегам было так искренне весело, что самой большой сложностью оказалось сохранить серьезное выражение лица.