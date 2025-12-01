Элизабет Олсен поделилась впечатлениями от работы с Майлзом Теллером

По словам Олсен, весь каст фильма подобран идеально. «Больше всего мне нравилось, как другие импровизировали, и в итоге я отпускала остроумные шутки в конце сцен», — поделилась Элизабет. Она отметила, что в некоторых эпизодах ей и ее коллегам было так искренне весело, что самой большой сложностью оказалось сохранить серьезное выражение лица.