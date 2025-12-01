Павел Деревянко объяснил, кто и зачем установил его нелепую статую в Таганроге

Павел Деревянко узнал о созданной в его честь статуи в Таганроге и рассказал изданию «Подъем», что «очень смеялся» над открытием такой скульптуры. Артист пояснил, что арт-объект носит шуточный характер и является частью промокампании его нового фильма, хотя горожане действительно пришли на открытие.
«Я знаю эту новость, вчера очень смеялся. Это шутка такая ироническая. Всё это сделано в преддверии премьеры нашего нового фильма “Семьянин” для промо, так скажем. С памятником особо не заморачивались. Мои друзья помогли им установить, показали место, где я раньше жил. Откуда-то со всех дворов собралось много народа, много пьяных. Ну в общем всё это очень забавно, а кино, между тем, получилось очень классное!», — заявил сам Деревянко, «от души» порекомендовав зрителям свою новую работу.
Однако история с памятником получила неожиданное продолжение. Позднее в Сети появилась информация, что статуя была сломана, на постаменте осталась лишь одна нога. Деревянко отметил, что организаторы установки «вряд ли» станут обращаться в полицию по этому поводу. Тем временем пользователи отреагировали на произошедшее шутками про «одну ногу здесь, другую там» и даже предложили оставить композицию в таком виде, «как объект современного искусства».
Напомним, что памятник артисту, держащему «Оскар», появился на улице Котлостроительной, где прошли его детские годы. В Сети активно обсуждали качество скульптуры, якобы профинансированной местными жителями. Одни находили её «криповой», другие, напротив, выражали симпатию и предлагали переместить на набережную, в более видное место.