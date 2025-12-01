Павел Деревянко объяснил, кто и зачем установил его нелепую статую в Таганроге

«Я знаю эту новость, вчера очень смеялся. Это шутка такая ироническая. Всё это сделано в преддверии премьеры нашего нового фильма “Семьянин” для промо, так скажем. С памятником особо не заморачивались. Мои друзья помогли им установить, показали место, где я раньше жил. Откуда-то со всех дворов собралось много народа, много пьяных. Ну в общем всё это очень забавно, а кино, между тем, получилось очень классное!», — заявил сам Деревянко, «от души» порекомендовав зрителям свою новую работу.