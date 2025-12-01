Ричмонд
«Он был очень терпелив»: Наталия Орейро рассказала, как ей помог Иван Охлобыстин

Наталия Орейро призналась в интервью Кино Mail, что Иван Охлобыстин оказал ей большую поддержку на съемках фильма «Письмо Деду Морозу»

Уругвайская звезда Наталия Орейро, снявшаяся в российском фильме «Письмо Деду Морозу», в интервью Кино Mail высказалась о работе со своим партнером по площадке Иваном Охлобыстиным.

«Иван — потрясающий. Помимо того, что он невероятно талантливый и профессиональный актер, он был очень добр и внимателен ко мне. Он мне невероятно помог», — заявила актриса.

Кадр из фильма «Письмо Деду Морозу»
Кадр из фильма «Письмо Деду Морозу»

Орейро вспомнила, что ей пришлось много говорить на русском языке на протяжении всего фильма, а Охлобыстин помогал ей правильно произносить слова.

«Я все время повторяла свои реплики… Я немного понимаю русский, но говорить и играть по-русски для меня, конечно, неестественно. Поэтому я постоянно репетировала текст. Иван все время подходил и подсказывал, как лучше расставить акценты, как правильнее произнести те или иные слова. Иногда я выделяла не то, и он меня поправлял», — рассказала Орейро.

Особую благодарность звезда выразила за поддержку в работе над длинными диалогами.

«У меня были очень длинные реплики. И он всегда находил время, чтобы помочь мне сделать мою речь более естественной и живой. Я ему безмерно благодарна за терпение. Он был очень терпелив со мной», — поделилась актриса.

Смотрите большое интервью с Наталией Орейро на Кино Mail, где она рассказывает о русской зиме, Диме Билане и «Письме Деду Морозу».