Звезда «Универа» показал фото с подросшей дочерью, которую скрывал от публики

Звезда сериала «Универ» Стас Ярушин показал фото с младшей дочерью, рождение которой скрывал от публики. Актер снялся с годовалой Александрой на кухне и поделился домашним кадром в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
«Еще одна папина любовь подрастает», — отметил артист.
Ярушин в октябре 2024 года стал многодетным отцом. Актер признавался, что не хотел рано делиться новостью о пополнении в семье, но это сделали за него. По словам артиста, он подозревает некоторых людей из своего окружения, которые могли рассказать об этом прессе, и больше им не доверяет. Звезда «Универа» был возмущен таким поведением. Он подчеркивал, что семья для него слишком много значит, и любое вмешательство в их частную жизнь воспринимает очень остро.
Актер с 2011 года женат на своей возлюбленной Алене Харламовой. Они познакомились во время съемок «Универа», где работала подруга девушки. Супруги, помимо Александры, воспитывают 13-летнюю дочь Стефанию и 11-летнего сына Ярослава. По словам артиста, у его детей «нет понтов» из-за медийности отца и они растут достойными людьми.
