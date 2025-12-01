Звезда «Универа» показал фото с подросшей дочерью, которую скрывал от публики

Ярушин в октябре 2024 года стал многодетным отцом. Актер признавался, что не хотел рано делиться новостью о пополнении в семье, но это сделали за него. По словам артиста, он подозревает некоторых людей из своего окружения, которые могли рассказать об этом прессе, и больше им не доверяет. Звезда «Универа» был возмущен таким поведением. Он подчеркивал, что семья для него слишком много значит, и любое вмешательство в их частную жизнь воспринимает очень остро.