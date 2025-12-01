Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Универа» показал фото с подросшей дочерью, которую скрывал от публики

Актер Стас Ярушин опубликовал фото с подросшей дочерью

Звезда сериала «Универ» Стас Ярушин показал фото с младшей дочерью, рождение которой скрывал от публики. Актер снялся с годовалой Александрой на кухне и поделился домашним кадром в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Стас Ярушин с дочерью Александрой / фото: соцсети
Стас Ярушин с дочерью Александрой / фото: соцсети

«Еще одна папина любовь подрастает», — отметил артист.

Ярушин в октябре 2024 года стал многодетным отцом. Актер признавался, что не хотел рано делиться новостью о пополнении в семье, но это сделали за него. По словам артиста, он подозревает некоторых людей из своего окружения, которые могли рассказать об этом прессе, и больше им не доверяет. Звезда «Универа» был возмущен таким поведением. Он подчеркивал, что семья для него слишком много значит, и любое вмешательство в их частную жизнь воспринимает очень остро.

Актер с 2011 года женат на своей возлюбленной Алене Харламовой. Они познакомились во время съемок «Универа», где работала подруга девушки. Супруги, помимо Александры, воспитывают 13-летнюю дочь Стефанию и 11-летнего сына Ярослава. По словам артиста, у его детей «нет понтов» из-за медийности отца и они растут достойными людьми.

Ранее Стас Ярушин раскрыл, что для него важнее, чем семья.