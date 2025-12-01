Ричмонд
Звезда «Папиных дочек» назвала робота идеальным партнером для съемок

Актриса Ева Смирнова поделилась впечатлениями от съемок с роботом
Кадр из фильма «Робоняня»
Кадр из фильма «Робоняня»

Актриса Ева Смирнова, известная зрителям по сериалу «Папины дочки. Новые» и фильмам «Чебурашка» и «Чебурашка 2», рассказала НСН, что робот на съемочной площадке оказался для нее идеальным партнером. По ее словам, механический герой никогда не уставал и «держал настроение», что значительно упрощало работу над новым проектом.

В 2025 году артистка сыграла одну из ключевых ролей в комедии «Не одна дома 2», где предстала в образе изобретательной и хитрой Златы — антагонистки главной героини. История персонажа получила отдельный спин-офф под названием «Робоняня», съемки которого недавно завершились в Белоруссии.

По сюжету Злата мечтает попасть на школьный бал и придумывает способ остаться дома на каникулах без родителей. Те, уезжая, оставляют ее под присмотром экспериментального робота с искусственным интеллектом. Смирнова отметила, что устройство Unitree G1 Basic практически постоянно присутствовало в кадре и стало для нее полноценным партнером.

Кадр из фильма «Робоняня»
Кадр из фильма «Робоняня»

Актриса сообщила, что на проект у нее ушел примерно месяц, и параллельных съемок в это время почти не было, за исключением коротких вылетов на премьеру нового сезона «Волшебного участка» и участие в записи шоу. Она описала Злату как многогранного персонажа — более резкого, хитрого и дерзкого подростка, готового на все ради своих желаний, но при этом доброго и эмоционального. Смирнова отметила, что ей было интересно работать с таким образом, хотя полностью отождествить себя с героиней она не смогла.

Почти каждая сцена требовала взаимодействия с роботом, и она призналась, что такой опыт был необычным и комфортным. Актриса подчеркнула, что устройство не подводило ее в процессе, не проявляло «капризов» и позволяло сосредоточиться на игре. По ее словам, работа с роботом стала уникальным профессиональным опытом и подарила ощущение появления нового друга на площадке.