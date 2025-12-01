Звезда «Папиных дочек» назвала робота идеальным партнером для съемок

Актриса сообщила, что на проект у нее ушел примерно месяц, и параллельных съемок в это время почти не было, за исключением коротких вылетов на премьеру нового сезона «Волшебного участка» и участие в записи шоу. Она описала Злату как многогранного персонажа — более резкого, хитрого и дерзкого подростка, готового на все ради своих желаний, но при этом доброго и эмоционального. Смирнова отметила, что ей было интересно работать с таким образом, хотя полностью отождествить себя с героиней она не смогла.