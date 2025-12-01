Елизавета Боярская снялась для обложки журнала «Собака.ru» в необычных образах. Актриса кардинально преобразилась в новой фотосессии и поделилась результатами в личном блоге.
На обложке издания Боярская предстала с черным прямым каре с челкой. На ней было атласное платье с объемными рукавами и капюшоном.
Для другой версии обложки звезда сериала «Тоннель» примерила парик с короткими платиновыми волосами. Звезда выбрала струящееся платье и тренч со змеиным принтом.
«Так непривычно и очень красиво», «Роскошная», «Боже, как она прекрасна!», «Что за богиня», «Браво. Неповторимая. Гордость и благодарность за служение и труд. Сияй!», — писали пользователи сети под снимками.
