Блондинка с короткой стрижкой: Елизавета Боярская резко сменила имидж

Актриса примерила смелые образы для новой фотосессии

Елизавета Боярская снялась для обложки журнала «Собака.ru» в необычных образах. Актриса кардинально преобразилась в новой фотосессии и поделилась результатами в личном блоге.

Елизавета Боярская, фото: соцсети
На обложке издания Боярская предстала с черным прямым каре с челкой. На ней было атласное платье с объемными рукавами и капюшоном.

Для другой версии обложки звезда сериала «Тоннель» примерила парик с короткими платиновыми волосами. Звезда выбрала струящееся платье и тренч со змеиным принтом.

Елизавета Боярская, фото: соцсети
«Так непривычно и очень красиво», «Роскошная», «Боже, как она прекрасна!», «Что за богиня», «Браво. Неповторимая. Гордость и благодарность за служение и труд. Сияй!», — писали пользователи сети под снимками.

Ранее Максим Матвеев поддержал Елизавету Боярскую на премьере сериала в Москве.