Анна Цуканова-Котт снялась в откровенном наряде в объятиях мужа

«В честь его праздника я хочу поделиться своей теорией на тему отношений. Когда мы начали встречаться, я поняла, что люди делятся на два типа: “палка” и “пакет”. Есть пакеты (это я), которые летят, куда ветер подует, и их бросает из стороны в сторону. А есть палки (мой муж), которые твердо и монументально стоят в земле, и никакой ветер на них не влияет. Так вот, мне стало ясно, что наилучшая схема — это когда пакет зацепится за палку. Тогда всем хорошо: пакет в безопасности, а палке весело. С днем рождения, любимый! Ты делаешь меня лучше», — написала знаменитость.