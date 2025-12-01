Ричмонд
Анна Цуканова-Котт снялась в откровенном наряде в объятиях мужа

Актриса показала кадры со съемки с мужем в откровенном наряде
Звезда «Мажора» снялась в откровенном наряде в объятиях мужа
Звезда «Мажора» снялась в откровенном наряде в объятиях мужа

Актриса Анна Цуканова-Котт снялась в откровенном наряде в объятиях мужа. Артистка позировала на руках у продюсера Михаила Врубеля в кружевном боди и колготках. Она поделилась кадрами с фотосессии в соцсетях в день рождения супруга.

«В честь его праздника я хочу поделиться своей теорией на тему отношений. Когда мы начали встречаться, я поняла, что люди делятся на два типа: “палка” и “пакет”. Есть пакеты (это я), которые летят, куда ветер подует, и их бросает из стороны в сторону. А есть палки (мой муж), которые твердо и монументально стоят в земле, и никакой ветер на них не влияет. Так вот, мне стало ясно, что наилучшая схема — это когда пакет зацепится за палку. Тогда всем хорошо: пакет в безопасности, а палке весело. С днем рождения, любимый! Ты делаешь меня лучше», — написала знаменитость.

Супруги недавно тайно поженились. Звезда «Мажора» рассказывала, что в ЗАГСе они были вдвоем.

Ранее Анна Цуканова-Котт показала фото в бикини.