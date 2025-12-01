Ричмонд
Фильм «Иллюзия обмана 3» лидирует в российском прокате третью неделю подряд

Второе место в рейтинге занял анимационный фильм «Зверополис 2»

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Криминальный триллер «Иллюзия обмана 3» вновь занял первую строчку в российском кинопрокате, собрав 255,2 млн рублей за уик-энд. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness за 27—30 ноября.

Фильм рассказывает о новом поколении иллюзионистов, объединившихся с бандой «Четырех всадников» с целью похитить самый крупный в мире алмаз у криминального семейного клана. Премьера фильма в России состоялась 13 ноября. Главные роли исполнили Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Дэйв Франко, Айла Фишер, Джастис Смит, Доминик Сесса, Ариана Гринблатт, Морган Фриман, Розамунд Пайк.

Кадр из мультфильма «Зверополис 2»
Кадр из мультфильма «Зверополис 2»

Второе место в рейтинге занял анимационный фильм «Зверополис 2» — продолжение приключений крольчихи-полицейского Джуди и лиса Ника. В новой части напарникам предстоит раскрыть дело о загадочной рептилии, перевернувшей жизнь звериного мегаполиса с ног на голову. Мультфильм собрал 177 млн рублей в российском кинопрокате. Роли сыграли Джейсон Бейтман, Форчун Феймстер, Джиннифер Гудвин, Ке Хюи Куан.

Кадр из фильма «Письмо Деду Морозу»
Кадр из фильма «Письмо Деду Морозу»

Российская комедия «Письмо Деду Морозу» режиссера Кирилла Кузина заняла третью строчку в рейтинге, собрав 45,5 млн рублей.

Наталия Орейро
Интервью с Наталией Орейро: о русской зиме, Диме Билане и «Письме Деду Морозу»

Фильм рассказывает о юристе Петре Безуглове, переживающем развод и непростые трудовые будни. Однажды его сын Ваня находит письма, которые маленький Петр писал Деду Морозу в детстве. Ваня отправляет письма в новогодний почтовый ящик, после чего все детские фантазии его отца начинают сбываться. Главные роли исполнили Антон Филипенко, Иван Охлобыстин, Кристина Асмус, Екатерина Темнова, Константин Каримов.