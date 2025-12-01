Фильм «Иллюзия обмана 3» лидирует в российском прокате третью неделю подряд

Фильм рассказывает о юристе Петре Безуглове, переживающем развод и непростые трудовые будни. Однажды его сын Ваня находит письма, которые маленький Петр писал Деду Морозу в детстве. Ваня отправляет письма в новогодний почтовый ящик, после чего все детские фантазии его отца начинают сбываться. Главные роли исполнили Антон Филипенко, Иван Охлобыстин, Кристина Асмус, Екатерина Темнова, Константин Каримов.