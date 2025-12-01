Ричмонд
Екатерина Климова показала редкое фото с 74-летней матерью

Актриса поздравила всех с Днем матери в личном блоге
Екатерина Климова с мамой, фото: соцсети
Екатерина Климова показала редкое фото с 74-летней матерью. Актриса опубликовала совместный снимок со Светланой Владимировной и трогательно поздравила всех с Днем матери.

«Мамуля! Мамочка! Мама! Самое доброе слово на свете. Пусть этот день будет таким же добрым! Пусть у всех маленьких детей будут любящие мамы, а у всех мам — любящие дети», — написала актриса.

«У прекрасной мамы прекрасная дочь! С праздником, будьте здоровы, счастливы, любимы», «Какое счастье обнять маму, Катюша», «Какая у Вас приятная мама! Сразу видно: доброжелательная и милая!», «Красавицы», — присоединились к поздравлениям подписчики звезды.

Напомним, Екатерина Климова родилась в семье художника Александра Климова и бухгалтера Светланы Климовой. У Екатерины есть старшая сестра Виктория.

День матери в России отмечают в последнее воскресенье ноября. В 2025 году праздник выпал на 30 число.