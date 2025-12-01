Ричмонд
Кристина Асмус в погонах снимается в сериале с Иваном Охлобыстиным: первые кадры

Смотрите фоторепортаж со съемок драмеди «Нефть» про водопроводчика, ставшего нефтяным королем
Иван Охлобыстин на съемках сериала «Нефть»
Иван Охлобыстин на съемках сериала «Нефть»

Стартовали съемки драмы с элементами комедии «Нефть» с Антоном Васильевым, Кристиной Асмус и Иваном Охлобыстиным в главных ролях.

События сериала разворачиваются в городке Шевелево, где нет ни крупных производств, ни развитой инфраструктуры. Но однажды происходит сдвиг в земной коре, вызванный легким землетрясением, и колодец местного водопроводчика Семена Плахова (Васильев) вместо воды наполняется нефтью.

Кристина Асмус на съемках сериала «Нефть»
Кристина Асмус на съемках сериала «Нефть»

Теперь перед Семеном открывается сложный выбор: продать свой участок за копейки или же попытаться самостоятельно освоить добычу, переработку и сбыт черного золота. Желая доказать жене (Елена Николаева), готовой уйти от него вместе с сыном, что он способен на большее, тихий и неприметный Семен решает рискнуть. Вместе с местным чудаковатым изобретателем Ульяном он погружается в мир подпольной нефтедобычи.

Антон Васильев на съемках сериала «Нефть»
Антон Васильев на съемках сериала «Нефть»

По словам режиссера Алексея Шабарова, это история о том, как у человека «рождается внутренняя опора и чувство собственного достоинства».

«Наш главный герой — не супермен и не искатель приключений. Он простой сантехник, который бесконечно любит свою семью и ради нее готов на все», — отметил Антон Васильев.

Иван Охлобыстин на съемках сериала «Нефть»
Иван Охлобыстин на съемках сериала «Нефть»

Кристина Асмус, судя по ее форме на первых кадрах со съемок, исполняет роль капитана полиции. Иван Охлобыстин, которого окружает богатый интерьер, преобразится, скорее всего, в нефтяного барона.

Другие роли в сериале исполняют Александр Горбатов, Иван Добронравов, Федор Кирсанов, Роза Хайруллина, Андрей Максимов, Валери Зоидова и другие.

Антон Васильев и Елена Николаева на съемках сериала «Нефть»
Антон Васильев и Елена Николаева на съемках сериала «Нефть»
Александр Горбатов на съемках сериала «Нефть»
Александр Горбатов на съемках сериала «Нефть»

У «Нефти» будет восемь эпизодов. Производством сериала занимаются онлайн-кинотеатры Premier, Start и компания 1−2−3 Production. Дата выхода сериала пока неизвестна.