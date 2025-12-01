Теперь перед Семеном открывается сложный выбор: продать свой участок за копейки или же попытаться самостоятельно освоить добычу, переработку и сбыт черного золота. Желая доказать жене (Елена Николаева), готовой уйти от него вместе с сыном, что он способен на большее, тихий и неприметный Семен решает рискнуть. Вместе с местным чудаковатым изобретателем Ульяном он погружается в мир подпольной нефтедобычи.