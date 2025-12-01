Стартовали съемки драмы с элементами комедии «Нефть» с Антоном Васильевым, Кристиной Асмус и Иваном Охлобыстиным в главных ролях.
События сериала разворачиваются в городке Шевелево, где нет ни крупных производств, ни развитой инфраструктуры. Но однажды происходит сдвиг в земной коре, вызванный легким землетрясением, и колодец местного водопроводчика Семена Плахова (Васильев) вместо воды наполняется нефтью.
Теперь перед Семеном открывается сложный выбор: продать свой участок за копейки или же попытаться самостоятельно освоить добычу, переработку и сбыт черного золота. Желая доказать жене (Елена Николаева), готовой уйти от него вместе с сыном, что он способен на большее, тихий и неприметный Семен решает рискнуть. Вместе с местным чудаковатым изобретателем Ульяном он погружается в мир подпольной нефтедобычи.
По словам режиссера Алексея Шабарова, это история о том, как у человека «рождается внутренняя опора и чувство собственного достоинства».
«Наш главный герой — не супермен и не искатель приключений. Он простой сантехник, который бесконечно любит свою семью и ради нее готов на все», — отметил Антон Васильев.
Кристина Асмус, судя по ее форме на первых кадрах со съемок, исполняет роль капитана полиции. Иван Охлобыстин, которого окружает богатый интерьер, преобразится, скорее всего, в нефтяного барона.
Другие роли в сериале исполняют Александр Горбатов, Иван Добронравов, Федор Кирсанов, Роза Хайруллина, Андрей Максимов, Валери Зоидова и другие.
У «Нефти» будет восемь эпизодов. Производством сериала занимаются онлайн-кинотеатры Premier, Start и компания 1−2−3 Production. Дата выхода сериала пока неизвестна.