Сигурни Уивер уверена, что критики не понимают научно-фантастические фильмы

«Критики оценивали, а может быть, и сейчас оценивают научно-фантастические фильмы по спецэффектам, а “Робот по имени Чаппи” — это просто реальная история о роботе, который хочет стать настоящим мальчиком, как Пиноккио. Поэтому они совершенно неправильно поняли и, думаю, недооценили эту работу», — высказалась недовольная Уивер.