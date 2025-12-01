Сигурни Уивер уверена, что критики не понимают научно-фантастические фильмы

Сигурни Уивер считает, что один из ее фильмов был несправедливо низко оценен критиками. В ходе дискуссии на New York Comic Con 76-летняя актриса заявила, что большинство кинокритиков не понимают научно-фантастические ленты. В пример Сигурни привела антиутопию 2015 года «Робот по имени Чаппи».
«Критики оценивали, а может быть, и сейчас оценивают научно-фантастические фильмы по спецэффектам, а “Робот по имени Чаппи” — это просто реальная история о роботе, который хочет стать настоящим мальчиком, как Пиноккио. Поэтому они совершенно неправильно поняли и, думаю, недооценили эту работу», — высказалась недовольная Уивер.
Картина «Робот по имени Чаппи» была снята и написана Нилом Бломкампом. Она рассказывает историю о роботе-полицейском с искусственным интеллектом, которого похищает банда. Вместе с Уивер в актерском составе значатся Шарлто Копли, Дев Патель и Хью Джекман. Фильм получил неоднозначные отзывы и в настоящее время имеет рейтинг всего 32% на Rotten Tomatoes.
Ранее сообщалось, что экоактивисты сорвали спектакль Сигурни Уивер в Лондоне.