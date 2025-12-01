44-летняя звезда «Склифосовского» раскрыла секрет своей стройности

Российская актриса театра и кино Ольга Красько высказалась о своей фигуре словами «выскакивает живот». Интервью с ней приводит aif.ru.
Родившая троих детей актриса призналась, что никогда не добивалась идеальной формы, поскольку ей изначально повезло с фигурой. Однако она рассказала, что ее силуэт меняется после употребления еды.
«Если плотно поем, у меня живот выскакивает вперед. Я худая, на мне больше, чем на других женщинах, видны последствия обильного приема пищи. После любого банкета меня спрашивают: “Ты опять беременна?”».
При этом 44-летняя звезда сериала «Склифосовский» посоветовала прислушиваться к своему телу ради стройности, указав, что придерживается интуитивного питания. Так, например, она исключила из рациона мясо.
«Ты можешь сидеть на диете, можешь не сидеть. Мой вывод такой: если ты активно двигаешься, правильно питаешься, пьешь воду, у тебя вес будет в норме», — заключила артистка.