44-летняя звезда «Склифосовского» раскрыла секрет своей стройности

Актриса Ольга Красько посоветовала прислушиваться к своему телу ради стройности
Ольга Красько, фото: пресс-служба
Ольга Красько, фото: пресс-служба

Российская актриса театра и кино Ольга Красько высказалась о своей фигуре словами «выскакивает живот». Интервью с ней приводит aif.ru.

Родившая троих детей актриса призналась, что никогда не добивалась идеальной формы, поскольку ей изначально повезло с фигурой. Однако она рассказала, что ее силуэт меняется после употребления еды.

«Если плотно поем, у меня живот выскакивает вперед. Я худая, на мне больше, чем на других женщинах, видны последствия обильного приема пищи. После любого банкета меня спрашивают: “Ты опять беременна?”».

При этом 44-летняя звезда сериала «Склифосовский» посоветовала прислушиваться к своему телу ради стройности, указав, что придерживается интуитивного питания. Так, например, она исключила из рациона мясо.

«Ты можешь сидеть на диете, можешь не сидеть. Мой вывод такой: если ты активно двигаешься, правильно питаешься, пьешь воду, у тебя вес будет в норме», — заключила артистка.