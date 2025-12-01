В фонде Бардо рассказали о состоянии актрисы

«В связи с распространением ложной информации в последние несколько дней мадам Брижит Бардо хотела бы отметить, что в настоящее время она выздоравливает. Она хотела бы, чтобы люди уважали ее частную жизнь, и предлагает всем успокоиться, — говорится в тексте обращения. — Мадам Бардо хочет успокоить тех, кто искренне переживает за нее. Она передает им следующее послание: “Я вас всех люблю!”».