Любой проект, в котором задействована Ольга Бузова, становится хайповым. И «Равиоли Оли» не исключение. Этот фильм еще не вышел, но его уже активно обсуждают в соцсетях. В статье рассказываем, когда состоится премьера кинокартины «Равиоли Оли», кто сыграет главные роли и каким будет сюжет.
Известно ли, когда выйдет фильм «Равиоли Оли»
Премьера киноленты «Равиоли Оли» запланирована на 5 февраля 2026 года. Над фильмом работает компания «Мегавэйстудия» при поддержке телеканала ТНТ. Съемочный процесс стартовал осенью 2024 года.
Проект курирует продюсер Лика Бланк («Королек моей любви»). Она отвечает за организацию работы на всех этапах — от подготовки до поддержания нужной творческой атмосферы на площадке. Режиссером и автором сценария выступил Андрей Никифоров («Лучшее лето в жизни»). По его словам, идея снять комедию с Ольгой Бузовой в главной роли появилась давно. «Мы думали, о чем может быть этот фильм, и поняли, что два любимых всеми образа рядом — Ольга Бузова и пельмени — произведут настоящий фурор», — рассказал режиссер.
Создатели обещают позитивную историю о поиске дома, помощи близких и умении двигаться дальше, даже если что-то идет не так. Бузова отмечает, что сюжет во многом пересекается с ее личным опытом: в жизни ей тоже приходилось падать и подниматься. С слов звезды, в этом проекте ей удалось заново пережить знакомые эмоции, но на экране ее героиню ждет счастливый финал.
Кто снимается в фильме «Равиоли Оли»
Актерский состав у проекта получился довольно заметным. Создатели обещают яркие характеры и много живых сцен, за счет которых история будет смотреться легко и динамично.
В фильме снимаются:
Ольга Бузова — главная роль;
Владимир Яглыч — инженер Антон;
Вольфганг Черни — Вадим;
Максим Лагашкин — чиновник;
Марина Федункив — горожанка Рая.
О чем будет фильм «Равиоли Оли»
В центре сюжета — история Ольги Бузовой, звезды шоу-бизнеса, которая неожиданно становится владелицей убыточного пельменного завода в провинциальном городке Нижние Теплышки. Это происходит после обмана со стороны Вадима — мужчины, которому героиня доверяла.
Ольга отправляется в Нижние Теплышки, чтобы разобраться с ситуацией и как можно быстрее продать проблемный бизнес. Но на месте выясняется, что местные жители во главе с инженером Антоном настроены решительно и вовсе не хотят перемен.
Постепенно Ольга понимает, чем живет завод, что он значит для людей и почему они так упорно его защищают. В итоге ей удается вернуть вложенные деньги, но вместе с тем она приходит к более важному выводу: настоящая ценность — не в материальных вещах, а в людях и искренних чувствах, которые делают жизнь настоящей.