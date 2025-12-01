Проект курирует продюсер Лика Бланк («Королек моей любви»). Она отвечает за организацию работы на всех этапах — от подготовки до поддержания нужной творческой атмосферы на площадке. Режиссером и автором сценария выступил Андрей Никифоров («Лучшее лето в жизни»). По его словам, идея снять комедию с Ольгой Бузовой в главной роли появилась давно. «Мы думали, о чем может быть этот фильм, и поняли, что два любимых всеми образа рядом — Ольга Бузова и пельмени — произведут настоящий фурор», — рассказал режиссер.