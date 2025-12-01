Звезда «Кухни» снялась со своей дочерью-подростком

Знаменитость родила первенца в 2010 году в браке с бизнесменом Александром Пляцевым, а через пять лет супруги расстались. Актриса признавалась поклонникам, что бывший муж прекрасный человек и отец для Полины, поэтому они поддерживают дружеские отношения и вместе воспитывают подростка. По словам Подкаминской, с Пляцевым также продолжают общаться ее родители, и знаменитость в этом ничего не смущает.