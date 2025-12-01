Ричмонд
Звезда «Кухни» снялась со своей дочерью-подростком

Актриса Елена Подкаминская поделилась редкими кадрами с дочерью
Елена Подкаминская с дочерью / фото: соцсети
Елена Подкаминская с дочерью / фото: соцсети

Актриса Елена Подкаминская, сыгравшая в сериале «Кухня» главную роль, показала свою повзрослевшую дочь. Звезда поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редкими кадрами с Полиной в день ее рождения. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

«15», — лаконично подписала фото артистка.

Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост: «Она такая милая», «Очень красивые», «Оставайтесь всегда близки», «Чудесная девушка», «Какие вы», «Красавицы», «Вы прекрасны».

Знаменитость родила первенца в 2010 году в браке с бизнесменом Александром Пляцевым, а через пять лет супруги расстались. Актриса признавалась поклонникам, что бывший муж прекрасный человек и отец для Полины, поэтому они поддерживают дружеские отношения и вместе воспитывают подростка. По словам Подкаминской, с Пляцевым также продолжают общаться ее родители, и знаменитость в этом ничего не смущает.

В 2017 году звезда вышла замуж за бизнесмена Дениса Гущина, в браке у них появились дочь Ева и сын Александр. По словам Подкаминской, ее супруг избегает публичности, поэтому она не делится снимками с ним в соцсетях и редко рассказывает об их семейной жизни в интервью.

Ранее Елена Подкаминская станцевала на камеру в откровенном наряде.