Напомним, летом 2025 года Вин Дизель подтвердил, что персонаж Пола Уокера, Брайан О’Коннор, вернется в предстоящем финальном фильме франшизы «Форсаж 11». По словам актера, это будет сделано с помощью архивных материалов и современных технологий, чтобы достойно завершить историю одного из главных героев саги и почтить память Уокера.