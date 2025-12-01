Звезда франшизы «Форсаж» Вин Дизель опубликовал трогательные посты в социальных сетях, посвященные 12-й годовщине со дня смерти его друга и коллеги Пола Уокера.
Актер, сыгравший Доминика Торетто, поделился архивным снимком, на котором они запечатлены вместе.
«Вселенная продолжает посылать ангелов на моем пути. Я знаю, что ты — часть ее вечного братства. Люблю тебя вечно…» — написал 58-летний Дизель.
Накануне этой даты Вин также опубликовал другую фотографию с подписью: «Двенадцать лет… Не проходит и дня… Скучаю по тебе».
Напомним, летом 2025 года Вин Дизель подтвердил, что персонаж Пола Уокера, Брайан О’Коннор, вернется в предстоящем финальном фильме франшизы «Форсаж 11». По словам актера, это будет сделано с помощью архивных материалов и современных технологий, чтобы достойно завершить историю одного из главных героев саги и почтить память Уокера.
