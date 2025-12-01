Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

«12 лет без тебя»: Вин Дизель почтил память Пола Уокера в годовщину его гибели

Звезда «Форсажа» опубликовал в соцсетях трогательные фото с другом и коллегой
Пол Уокер и Вин Дизель в фильме «Форсаж 6»
Пол Уокер и Вин Дизель в фильме «Форсаж 6»

Звезда франшизы «Форсаж» Вин Дизель опубликовал трогательные посты в социальных сетях, посвященные 12-й годовщине со дня смерти его друга и коллеги Пола Уокера.

Актер, сыгравший Доминика Торетто, поделился архивным снимком, на котором они запечатлены вместе.

«Вселенная продолжает посылать ангелов на моем пути. Я знаю, что ты — часть ее вечного братства. Люблю тебя вечно…» — написал 58-летний Дизель.

Вин Дизель и Пол Уокер, фото: соцсети
Вин Дизель и Пол Уокер, фото: соцсети

Накануне этой даты Вин также опубликовал другую фотографию с подписью: «Двенадцать лет… Не проходит и дня… Скучаю по тебе».

Вин Дизель и Пол Уокер, фото: соцсети
Вин Дизель и Пол Уокер, фото: соцсети

Напомним, летом 2025 года Вин Дизель подтвердил, что персонаж Пола Уокера, Брайан О’Коннор, вернется в предстоящем финальном фильме франшизы «Форсаж 11». По словам актера, это будет сделано с помощью архивных материалов и современных технологий, чтобы достойно завершить историю одного из главных героев саги и почтить память Уокера.

Ранее сообщалось, что Вин Дизель забыл все разногласия с Дуэйном Джонсоном.