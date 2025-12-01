Ричмонд
Вдова Караченцова после слухов о госпитализации раскрыла, где была вместо больницы

Актриса Поргина заявила, что прекрасно себя чувствует после дня рождения
Людмила Поргина
Людмила ПоргинаИсточник: Legion-Media.ru

Заслуженная артистка России, вдова Николая Караченцова Людмила Поргина после слухов о госпитализации рассказала, где была вместо больницы. Актрису цитирует News.ru.

По словам знаменитости, 24 ноября у нее был день рождения, а 29 ноября она отметила этот праздник в ресторане со старыми друзьями, коллегами и родственниками.

«Чудный вечер, я прекрасно себя чувствую, гуляю», — возмутилась она.

Актриса также подчеркнула, что была счастлива провести свой день рождения в кругу друзей, которых знает уже много лет и которые помогали ее мужу в лечении.

«Сейчас весь мой двухэтажный дом украшен цветами. Я благодарна друзьям, что они помнят и любят меня», — сказала Поргина.

О том, что 77-летнюю актрису Людмилу Поргину пришлось срочно госпитализировать, сообщил Telegram-канал Shot. Утверждалось, что причиной стало нарушенное кровоснабжение мозга и риск повторного инсульта.