Звезда «Острых козырьков» в платье с букетами цветов посетила кинофестиваль

Актриса Аня Тейлор-Джой вышла на публику в платье с букетами цветов

Звезда «Острых козырьков», актриса Аня Тейлор-Джой, вышла на публику в платье с букетами цветов. Об этом сообщает Just Jared.

Аня Тейлор-Джой
Аня Тейлор-ДжойИсточник: Legion-Media

Знаменитость посетила церемонию открытия 22-го Международного кинофестиваля в Марракеше. Для выхода на публику она предпочла черное платье Dior с белыми букетами цветов.

Гостями также стали Джоди Фостер, Кьяра Мастроянни, Виржини Ледуайен и Пон Джун-хо.

В конце января звезда посетила шоу Christian Dior, которое состоялось в рамках Недели моды в Париже. Актриса выбрала для мероприятия черное платье с длинной юбкой из цепи. Артистка дополнила образ длинными кожаными перчатками и босоножками на каблуках. Визажист сделал знаменитости макияж с черными стрелками и розовыми губами, а стилист уложил волосы в локоны.

Ранее Аня Тейлор-Джой показала фото с тайной свадьбы два года назад.