42-летняя Наталья Рудова показала фигуру в облегающем мини-платье

Актриса Наталья Рудова продемонстрировала фигуру в облегающем платье. Артистка опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
42-летняя знаменитость стояла перед зеркалом в обтягивающем мини-платье на бретелях. Актриса не стала надевать бюстгальтер под наряд. Знаменитость позировала с распущенными волосами.
Звезда «Универа» рассказывала, что тщательно следит за питанием и много тренируется, чтобы поддерживать фигуру. По признанию Натальи Рудовой, у нее бывают срывы, когда она набирает лишние килограммы, но на короткий срок. Актриса отмечала, что старается для себя, а не для привлечения внимания мужчин. Знаменитость пока довольна отражением в зеркале, однако не прекращает усиленно работать над собой.
