Сидни Суини в откровенном боди устроила День благодарения в стиле «Шрэка»

Звезда сериала «Эйфория» и актриса Сидни Суини в откровенном боди организовала День благодарения в стиле «Шрэка». Она разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Знаменитость выбрала костюм дракона, надев красное боди с глубоким декольте, черные колготки, гетры и туфли на каблуках. Актриса добавила к образу ободок с ушами и серьги. Артистка позировала с распущенными волосами и макияжем. На одном из фото знаменитость закинула ногу на картонную фигуру Шрэка.
На прошлой неделе папарацци засняли 28-летнюю звезду в белом слитном купальнике с глубоким декольте и черных солнцезащитных очках. Актриса была запечатлена с распущенными волосами и без косметики. На одном из кадров знаменитость сидела в бассейне с 44-летним возлюбленным Скутером Брауном.
Ранее коллега Сидни Суини восхитился тем, как актриса справляется с давлением индустрии.