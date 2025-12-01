Ричмонд
Звезда сериала «Эйфория» и актриса Сидни Суини в откровенном боди организовала День благодарения в стиле «Шрэка». Она разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Сидни Суини в откровенном боди устроила День благодарения в стиле «Шрэка»Источник: Газета.Ru

Знаменитость выбрала костюм дракона, надев красное боди с глубоким декольте, черные колготки, гетры и туфли на каблуках. Актриса добавила к образу ободок с ушами и серьги. Артистка позировала с распущенными волосами и макияжем. На одном из фото знаменитость закинула ногу на картонную фигуру Шрэка.

На прошлой неделе папарацци засняли 28-летнюю звезду в белом слитном купальнике с глубоким декольте и черных солнцезащитных очках. Актриса была запечатлена с распущенными волосами и без косметики. На одном из кадров знаменитость сидела в бассейне с 44-летним возлюбленным Скутером Брауном.

Ранее коллега Сидни Суини восхитился тем, как актриса справляется с давлением индустрии.