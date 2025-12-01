Завершены съемки приквела «Голодные игры: Рассвет жатвы»

Действие разворачивается за 24 года до событий, описанных в первых фильмах, и рассказывает о 16-летнем Хеймитче Эбернети, которому предстоит пройти через жестокие испытания 50-х Голодных игр на Арене. Основные съемки проходили в горном муниципалитете Сомьедо в Испании и в Германии, что позволило максимально воссоздать атмосферу Панема и передать всю красоту и суровость мира, в котором происходят события.