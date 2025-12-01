Ричмонд
Завершены съемки приквела «Голодные игры: Рассвет жатвы»

Премьера в России назначена на 19 ноября 2026 года

Съемки фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы» завершены. Эту новость сообщила продюсер Нина Джейкобсон. Работа над проектом заняла почти четыре месяца. Съемочный процесс начался в начале августа, и за это время команда сняла все необходимые кадры для будущей картины.

Действие разворачивается за 24 года до событий, описанных в первых фильмах, и рассказывает о 16-летнем Хеймитче Эбернети, которому предстоит пройти через жестокие испытания 50-х Голодных игр на Арене. Основные съемки проходили в горном муниципалитете Сомьедо в Испании и в Германии, что позволило максимально воссоздать атмосферу Панема и передать всю красоту и суровость мира, в котором происходят события.

Кадр из фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы»
Кадр из фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы»

Фильм, основанный на одноименном романе Сьюзен Коллинз, станет не только вторым приквелом к оригинальной серии, но и шестым в общей хронологии «Голодных игр». Режиссером выступил Фрэнсис Лоуренс, а сценарий написал Билли Рэй. Премьера в России запланирована на 19 ноября 2026 года.