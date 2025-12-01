Звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун прокомментировала работу с Дэвидом Харбором на фоне слухов о конфликтах на съемочной площадке. 21-летняя актриса сделала акцент на доверии и ощущении безопасности.
В интервью Deadline Милли Бобби Браун рассказала о съемках совместных сцен с Дэвидом Харбором, который в фантастическом сериале играет ее приемного отца: «Конечно, я чувствовала себя в безопасности, ведь мы работаем вместе десять лет. Я чувствую себя в безопасности со всеми на съемочной площадке».
Звезда «Энолы Холмс» объяснила это особой творческой связью, сложившейся за годы работы над сериалом.
«Мы играем отца и дочь, так что, у нас более тесная связь, чем с другими. У нас были очень сильные и напряженные совместные сцены, особенно во втором сезоне», — рассказала актриса.
Говоря о пятом, финальном сезоне, премьера которого недавно состоялась, Милли Бобби Браун выразила уверенность в результате: «У нас с Дэвидом прекрасные отношения, мы очень тесно сотрудничаем… Я с нетерпением жду возможность увидеть результат нашего труда, в который мы вложили столько любови и упорства».
Напомним, ранее Милли Бобби Браун жаловалась на агрессивное поведение Харбора и подавала иск о травле. В многостраничном документе было много обвинений, в том числе, речь шла о запугивании и преследовании. Также говорилось о необходимости сопровождения актрисы специальным представителем на съемочной площадке.
При этом исполнительный продюсер сериала Шон Леви называл сообщения о конфликте «совершенно неточными» и подчеркивал важность «уважительной рабочей атмосферы, где каждый чувствует себя комфортно и безопасно».
