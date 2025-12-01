Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

63-летняя Деми Мур поделилась секретом, как принять свой возраст

Актриса отметила, что старение не является признаком ухудшения жизни
Деми Мур
Деми МурИсточник: Legion-Media.ru

В свои 63 года Деми Мур выглядит потрясающе. В недавнем интервью с популярным телеведущим Стивеном Колбертом актриса поделилась своими мыслями о том, как она воспринимает свой возраст.

Мур отметила, что старение не является признаком ухудшения жизни; напротив, это может быть временем глубокого самоосознания и принятия. Она считает, что многие люди ошибаются, полагая, что с возрастом приходит только упадок и утрата жизненных радостей.

«Я просто чувствую, что сейчас удивительное время. И любой, кто думает, что с возрастом жизнь становится хуже, к сожалению, ошибается», — заявила звезда.

Ранее Деми Мур показала, как двухлетняя внучка трогательно поздравила ее с 63-летием.