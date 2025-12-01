63-летняя Деми Мур поделилась секретом, как принять свой возраст

В свои 63 года Деми Мур выглядит потрясающе. В недавнем интервью с популярным телеведущим Стивеном Колбертом актриса поделилась своими мыслями о том, как она воспринимает свой возраст.
Мур отметила, что старение не является признаком ухудшения жизни; напротив, это может быть временем глубокого самоосознания и принятия. Она считает, что многие люди ошибаются, полагая, что с возрастом приходит только упадок и утрата жизненных радостей.
«Я просто чувствую, что сейчас удивительное время. И любой, кто думает, что с возрастом жизнь становится хуже, к сожалению, ошибается», — заявила звезда.
