Турецкие актеры Неслихан Атагюль и Кадир Догулу показали фото с сыном

Звезды турецких сериалов Неслихан Атагюль и Кадир Догулу опубликовали в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото с первенцем. Актеры позировали с ребенком на кровати и показали подписчикам редкие семейные кадры.
«Эту любовь невозможно описать словами», — призналась артистка.
Сына знаменитостей зовут Азиз. Атагюль и Догулу пока скрывают лицо мальчика.
Турецкие актеры поженились в 2016 году. А в 2024 году стало известно, что супруги ждут первенца. Звезда признавалась в личном блоге, что ей непросто давалась беременность, но она старалась быть активной и много путешествовала. По словам знаменитости, муж окружил ее такой заботой, о которой можно только мечтать. После рождения сына Догулу стал активно помогать жене растить его. Звезда отмечала, что еще не видела таких включенных отцов и восхищается своим супругом в новой для него роли.
Ранее звезда сериала «Черная любовь» взяла восьмимесячного сына на съемочную площадку.