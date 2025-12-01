Ричмонд
Турецкие актеры Неслихан Атагюль и Кадир Догулу показали фото с сыном

Актеры показали подписчикам редкие семейные кадры
Звезды турецких сериалов опубликовали фото с первенцем
Источник: www_gazeta_ru

Звезды турецких сериалов Неслихан Атагюль и Кадир Догулу опубликовали в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото с первенцем. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Актеры позировали с ребенком на кровати и показали подписчикам редкие семейные кадры.

«Эту любовь невозможно описать словами», — призналась артистка.

Сына знаменитостей зовут Азиз. Атагюль и Догулу пока скрывают лицо мальчика.

Турецкие актеры поженились в 2016 году. А в 2024 году стало известно, что супруги ждут первенца. Звезда признавалась в личном блоге, что ей непросто давалась беременность, но она старалась быть активной и много путешествовала. По словам знаменитости, муж окружил ее такой заботой, о которой можно только мечтать. После рождения сына Догулу стал активно помогать жене растить его. Звезда отмечала, что еще не видела таких включенных отцов и восхищается своим супругом в новой для него роли.

Ранее звезда сериала «Черная любовь» взяла восьмимесячного сына на съемочную площадку.