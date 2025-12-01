Ричмонд
Вдова Караченцова рассказала о своем состоянии после сообщений о госпитализации

Актриса Людмила Поргина рассказала о здоровье на фоне слухов о госпитализации
Людмила Поргина
Людмила ПоргинаИсточник: Legion-Media.ru

Вдова актера Николая Караченцова актриса Людмила Поргина опровергла распространившиеся в СМИ сообщения о своей экстренной госпитализации из-за резкого ухудшения самочувствия. В беседе с 360.ru она подчеркнула, что это ложные слухи.

«Это все вранье. Вчера я гуляла с собаками, сегодня еду на спектакль, все хорошо. Я хожу в бассейн, хожу на массаж, слежу за здоровьем», — подчеркнула актриса.

О том, что 77-летнюю актрису пришлось срочно госпитализировать, сообщил Telegram-канал Shot. Утверждалось, что причиной стало нарушенное кровоснабжение мозга и риск повторного инсульта.

Ранее сын Людмилы Поргиной опроверг проблемы с легкими у актрисы и назвал причину лечения.