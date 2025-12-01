Возлюбленная Венсана Касселя прикрыла обнаженную грудь цветами

Возлюбленная французского актера Венсана Касселя, модель Нара Баптиста, прикрыла грудь цветами. Манекенщица опубликовала фотографию в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
29-летняя знаменитость позировала перед камерой в лифе с цветами и молочной юбке-миди. Манекенщица также надела массивные золотые серьги и браслет. Модель предстала с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. Знаменитость была запечатлена в спальне.
Слухи об отношениях влюбленных появились еще в 2023 году. В сети раскритиковали Касселя за роман с девушкой, которая на 30 лет его моложе, однако влюбленные не реагировали на хейт. Поклонники предполагали, что чувства актера скоро пройдут и он расстанется с Баптистой, однако этого не произошло. Пара периодически публикует в соцсетях романтические фото и выходит вместе в свет.
