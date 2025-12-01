Никита Михалков публично прокомментировал возвращение Михаила Ефремова в театр. Режиссер признался в программе «Открытая студия» на телеканале «78», что способствовал этому шагу.
Напомним, в сентябре Михаил Ефремов официально вошел в труппу театра «Мастерская “12” Никиты Михалкова». Режиссер лично представил актера коллективу на собрании, открывающем новый сезон. По словам Михалкова, инициатива исходила от самого Ефремова, который после освобождения обратился к нему с просьбой помочь вернуться в театр.
«Я думаю, что при всей сложности его характера он имел время, чтобы, наверное, многое понять, и я это почувствовал. И я действительно сделал многое для того, чтобы он сумел выйти [на сцену], но не для себя, не для кассы. Просто понимал, что он с его дарованием и с его уже опытом может намного больше сделать», — заявил режиссер.
Михалков отметил, что судьба многому научила артиста, и выразил уверенность в его внутренних изменениях.
«Я не сомневаюсь в его таланте и верю, что его работа принесет пользу как театру, так и ему самому», — подчеркнул постановщик.
Первой работой Ефремова на новой сцене станет спектакль «Без свидетелей». Премьера запланирована на февраль 2026 года. Вместе с ним главную роль исполнит Анна Михалкова. Постановку осуществит сам Никита Михалков.