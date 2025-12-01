Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Ирина Гринева показала, в каком наряде вышла замуж в 15-й раз

Гринева и Шабалин отпраздновали годовщину свадьбы в индийских нарядах

Актриса Ирина Гринева показала, в каком наряде вышла замуж за фигуриста Максима Шабалина в 15-й раз. Супруги решили отпраздновать годовщину свадьбы в индийском стиле. Артистка привезла из путешествия одежду, которую выбрала специально для семейного праздника. Она поделилась кадрами с домашнего торжества в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Максим Шабалин и Ирина Гринева / фото: соцсети
Максим Шабалин и Ирина Гринева / фото: соцсети

«15 лет, как один день. Отметили нашу хрустальную свадьбу. С новым нашим годом», — написала звезда.

Знаменитость говорила, что кто-то считает их «чудиками», но супругам понравилась традиция каждый год отмечать рождение их семьи. Пара официально поженилась в 2010 году. Шабалин на девять лет моложе Гриневой. Актриса признавалась в интервью, что сначала не восприняла ухаживания молодого спортсмена всерьез, но разница в возрасте ее никогда не смущала. Знаменитость в 40 лет впервые стала матерью, в 2013 году она родила от фигуриста дочь, которую они назвали Василисой.

Ранее Ирина Гринева похвасталась фигурой в бикини.