Ирина Гринева показала, в каком наряде вышла замуж в 15-й раз

Знаменитость говорила, что кто-то считает их «чудиками», но супругам понравилась традиция каждый год отмечать рождение их семьи. Пара официально поженилась в 2010 году. Шабалин на девять лет моложе Гриневой. Актриса признавалась в интервью, что сначала не восприняла ухаживания молодого спортсмена всерьез, но разница в возрасте ее никогда не смущала. Знаменитость в 40 лет впервые стала матерью, в 2013 году она родила от фигуриста дочь, которую они назвали Василисой.