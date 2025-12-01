Ричмонд
Раскрыто состояние брата-близнеца умершего актера Вадима Смирнова

В ночь на 28 ноября умер известный киноактер Вадим Смирнов
Вадим Смирнов / фото: кадр из видео
Вадим Смирнов / фото: кадр из видео

Смерть киноактера Вадима Смирнова стала тяжелым ударом для его брата-близнеца Дмитрия. Как отметила в разговоре с aif.ru агент Светлана Орлова, братья чаще всего снимались вместе.

«О смерти Вадима мне сообщил утром 28 ноября его брат Дима. Позвонил, сказал, что он уже холодный… умер ночью, во сне», — рассказала она.

По словам Орловой, брат очень переживает из-за смерти Вадима Смирнова.

«Дима сейчас занимается похоронами Вадика, ему очень тяжело», — поделилась агент.

Собеседница издания отметила, что угрожающая внешность, ставшая визитной карточкой актеров, обманчива.

«В их случае внешность обманчива. Они выглядят, как угрожающие ребята, а в душе очень добрые, ответственные, отличные парни. Съемки в кино не были их основной профессией. Дима сейчас занимается собаками, у него большая гостиница, передержка, причем таких настоящих больших собак. Вадик работал в охране с солидными людьми. Но если командировка на съемки. они всегда приезжали без капризов», — добавила она.

Вадим Смирнов известен широкой публике по эпизодическим, но очень ярким образам отрицательных персонажей в проектах «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности-2», «Литейный», «Антикиллер», «Механическая сюита». «Лесник» и других. Накануне смерти Смирнова состоялась премьера последнего фильма с его участием — «Волчок».