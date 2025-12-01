Джулия Робертс показала редкие фото двойняшек в день их 21-летия

Актриса Джулия Робертс опубликовала редкие фото сына и дочери в день их 21-летия. Об этом сообщает Just Jared.
Знаменитость показала редкое фото двойняшек Хейзел и Финнеаса.
«Эти изменители, изменители жизни, им когда-то было один, а теперь 21! Это было быстро. С днем рождения, мои дорогие», — заявила актриса.
Звезда замужем за кинооператором Дэниелом Модером. Пара познакомилась в 2000 году на съемках фильма «Мексиканец». Модер тогда состоял в браке с визажистом Верой Стеймберг, и женщина долгое время не соглашалась на развод. Она заявляла в интервью прессе, что не хочет отдавать своего супруга этой «похитительнице чужих мужей». Однако в итоге визажист подписала необходимые документы, и в 2002 году Робертс официально зарегистрировала отношения с возлюбленным.
У супругов трое детей: 19-летние двойняшки Хэзел Патриша и Финнеас Уолтер и 17-летний сын Генри Дэниел.
Актриса считает свой брак с Модером успешным и крепким. По мнению звезды, им удается сохранять искру в отношениях благодаря поцелуям, и это подтверждают больше 20 лет совместной жизни.
Ранее Джулия Робертс вышла в свет в наряде в стиле Барби.