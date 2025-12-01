Лунгин назвал нехватку сценаристов главной проблемой российского кино

Будучи руководителем мастерской режиссеров игрового кино, он пожаловался на проблемы целеполагания среди учеников. «Молодые режиссеры разучились ставить цели, и сами не понимают, чего они хотят: то ли успеха, то ли быть Тарковскими. И того и другого! Но у Тарковского никогда не было коммерческого успеха», — заключил он.