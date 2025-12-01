Ричмонд
Лунгин назвал нехватку сценаристов главной проблемой российского кино

Режиссер при этом указал, что в России работают талантливые операторы и актеры
Павел Лунгин
Павел ЛунгинИсточник: Алексей Молчановский

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Народный артист России кинорежиссер Павел Лунгин считает, что отечественная киноиндустрия ощущает острую нехватку сценаристов, в то же время располагая талантливыми операторами и актерами. Таким мнением он поделился в интервью ТАСС.

«У нас очень хорошие актеры и операторы, среднее обстоит вопрос с режиссерами и очень плохо со сценаристами, потому что очень мало новых идей», — считает собеседник агентства.

Рассуждая над решением данной проблемы, Лунгин отметил, что не видит другого способа привлечения профессионалов в данную сферу, кроме как повышения оплаты их труда, «чтобы талантливые люди шли не в банкиры, а в сценаристы». По словам режиссера, с подобным кризисом также столкнулись американская и французская киноиндустрии.

Будучи руководителем мастерской режиссеров игрового кино, он пожаловался на проблемы целеполагания среди учеников. «Молодые режиссеры разучились ставить цели, и сами не понимают, чего они хотят: то ли успеха, то ли быть Тарковскими. И того и другого! Но у Тарковского никогда не было коммерческого успеха», — заключил он.