В РФ разработают современные стандарты в области кинематографии

Как подчеркнули в ведомстве, за последние десятилетия киноиндустрия пережила фундаментальные изменения, а действующая нормативно-техническая база была сформирована под задачи классического пленочного кино и сегодня в значительной степени не отвечает требованиям современной цифровой инфраструктуры. Перед отраслью стоит задача сформировать обновленную систему стандартов, которая охватит весь производственный цикл — от съемки и постпродакшена до кинотеатрального показа и долгосрочного хранения цифровых материалов.