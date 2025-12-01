В РФ разработают современные стандарты в области кинематографии

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Новый технический комитет по стандартизации, который займется актуализацией межгосударственных и национальных стандартов РФ в области кинематографии, создан в России. Об этом ТАСС сообщили в Росстандарте.
«В целях развития национальной системы стандартизации в сфере профессиональной кинематографии приказом Росстандарта создан новый технический комитет по стандартизации № 015 “Кинематография”», — сказали в ведомстве.
Комитет станет преемником и продолжателем работ ТК15 «Кинематография», организованного в 1999 году на базе государственного Научно-исследовательского кинофотоинститута (НИКФИ) для совершенствования работ по стандартизации продукции профессионального кинематографа.
«Новый технический комитет № 015 будет заниматься разработкой современных и актуализацией действующих межгосударственных и национальных стандартов Российской Федерации в области кинематографии. Его работа призвана повысить качество продукции и услуг киноотрасли, обеспечить единые технические требования и укрепить позицию российской кинематографии в международном профессиональном сообществе», — отметили в Росстандарте.
Как подчеркнули в ведомстве, за последние десятилетия киноиндустрия пережила фундаментальные изменения, а действующая нормативно-техническая база была сформирована под задачи классического пленочного кино и сегодня в значительной степени не отвечает требованиям современной цифровой инфраструктуры. Перед отраслью стоит задача сформировать обновленную систему стандартов, которая охватит весь производственный цикл — от съемки и постпродакшена до кинотеатрального показа и долгосрочного хранения цифровых материалов.
«Будущие стандарты обеспечат высокое качество производства и показа фильмов, укрепят технологическую независимость отрасли, а также создадут условия для гармонизации российских требований с лучшими международными практиками», — подчеркнул руководитель Росстандарта Антон Шалаев.
Как отметил гендиректор Госфильмофонда России Денис Аксенов, важнейшими задачами комитета являются формирование национальной нормативно-технической базы для цифрового кино, гармонизация стандартов с международными для облегчения обмена технологиями и выхода отечественной продукции на мировые рынки, а также содействие реализации госполитики в области кинематографии.