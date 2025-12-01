«Унесенные ветром» Маргарет Митчелл — это масштабная сага о любви и выживании на фоне Гражданской войны в США и Реконструкции Юга. История своенравной и эгоистичной южанки Скарлетт О’Хары, ее безответной любви к Эшли Уилксу и сложных отношений с циничным Реттом Батлером стала литературным феноменом. Интересно, что Митчелл начала писать роман, будучи прикованной к постели после травмы, и работала над ним около десяти лет, храня сюжет в строжайшей тайне. Экранизация 1939 года, снятая Виктором Флемингом, стала легендой кинематографа, завоевав восемь премий «Оскар» и навсегда вписав в историю образ Скарлетт в исполнении Вивьен Ли.
Кто такая Скарлетт О’Хара
Маргарет Митчелл создала сложный психологический портрет женщины, чей характер раскрывается и закаляется в горниле исторических катаклизмов и жизненных потрясений. В начале своего пути шестнадцатилетняя Скарлетт предстает перед читателем и зрителем как дитя роскоши и беззаботности. Избалованная дочь ирландского плантатора Джеральда О’Хары выросла в богатом поместье Тара. Ее мир ограничен балами, новыми нарядами и интригами, цель которых — покорить как можно больше мужских сердец. Однако под внешней оболочкой светской кокетки скрывается глубокая и сильная натура, которой только предстоит проявиться.
Маргарет Митчелл с первых страниц подчеркивает, что красота героини была не канонической, а особой, завораживающей: «Скарлетт О’Хара не была красавицей, но мужчины вряд ли отдавали себе в этом отчет, если они, подобно близнецам Тарлтонам, становились жертвами ее чар». Ее оружием были беспокойные, дерзкие, пышущие жизнью зеленые глаза, тонкая талия и невероятная, магнетическая энергия, притягивавшая взгляды. Но главная черта, о которой не подозревала даже она сама, — это ее феноменальная воля к жизни.
Характер Скарлетт — это поистине причудливое сочетание пылкости, упрямства и страстной любви к земле, доставшихся ей от отца-ирландца, и внешней грации, которую она пыталась перенять у своей аристократичной матери. Внутренне она постоянно бунтует против условностей старого Юга, против необходимости быть слабой, покорной и смиренной. Ее эгоизм и тщеславие в начале истории — это качества незрелой девочки, которая измеряет успех количеством своих поклонников.
Однако с первыми же ударами судьбы — отказом Эшли Уилкса, войной, голодом и смертью близких — в Скарлетт просыпается ее подлинная суть. Она обнаруживает в себе стальной стержень, практичный ум и готовность идти на все ради выживания. Из изнеженной барышни Скарлетт превращается в жесткую, решительную женщину, которая пашет землю, ведет бизнес и борется с нуждой.
Кто сыграл Скарлетт О’Хару
Кастинг на роль Скарлетт О’Хары стал одной из легенд Голливуда. Продюсер Дэвид О. Селзник искал актрису почти два года, рассмотрев около 1400 претенденток, включая таких звезд, как Кэтрин Хепберн и Бетт Дейвис. Съемки уже начались, а исполнительницы главной роли все не было. Судьбоносной стала ночь, когда на площадку, где сжигали декорации Атланты, приехала британская актриса Вивьен Ли, сопровождаемая своим агентом. Ее представили Селзнику в свете пламени, и он был поражен: перед ним стояла его Скарлетт. Несмотря на сомнения из-за ее британского происхождения, хрупкого телосложения и неизвестности в Америке, Вивьен Ли получила роль и блестяще ее исполнила, завоевав премию «Оскар» и навсегда войдя в историю кино.
Семья Скарлетт О’Хары
Семья играла ключевую роль в жизни Скарлетт, хотя она осознала это не сразу.
Джеральд О’Хара (Томас Митчелл). Отец главной героини — ирландский иммигрант, сколотивший состояние на плантации Тара. Скарлетт была похожа на него характером — упрямством и горячностью. Его слова «Земля — единственное на свете, что имеет ценность…» стали ее жизненным кредо.
Эллин О’Хара (Барбара О’Нил). Мать Скарлетт — воплощение аристократизма, доброты и благородства. Девушка боготворила ее, но, к собственному отчаянию, была на нее совершенно не похожа. Смерть Эллин от тифа стала одним из самых тяжелых ударов для героини.
Сьюзен‑Элинор О’Хара (Эвелин Кийес) и Кэррин О’Хара (Энн Разерфорд). Младшие сестры, которых Скарлетт считала глупыми и инфантильными. Отношения с ними, особенно с завистливой Сьюзен‑Элинор были напряженными. Ради спасения Тары Скарлетт без зазрения совести отобрала жениха у сестры.
История Скарлетт О’Хары в фильме «Унесенные ветром»
История Скарлетт — это путь от избалованной девушки к ожесточенной, но несломленной женщине. Война отнимает у нее все: привычный мир, двух мужей, мать и дочь. Но именно в условиях катастрофы раскрывается ее истинная суть. Она в одиночку спасает Тару, дает клятву никогда больше не голодать и идет на любые жертвы, чтобы выжить и обеспечить семью. Фильм «Унесенные ветром» Виктора Флеминга (хотя над картиной работали и другие мэтры: Джордж Кьюкор, Сэм Вуд) был принят публикой с невероятным восторгом. Несмотря на споры об исторической достоверности и романтизации Юга, он стал культурным событием и на долгие годы установил рекорд кассовых сборов.
Взаимоотношения с другими ключевыми героями
Если характер Скарлетт можно сравнить с алмазом, который война и лишения лишь огранили, заставив сиять еще ярче, то ее отношения с окружающими стали тем прессом, где этот камень формировался. Каждая связь — от страстной одержимости до вынужденной привязанности — стала испытанием, обнажившим и ее самые низменные инстинкты, и неожиданную глубину.
Ретт Батлер (Кларк Гейбл). Циничный авантюрист, который с первой же встречи увидел Скарлетт без прикрас. Их связь — это поединок равных по силе личностей, постоянная борьба двух огней, где страсть и боль идут рука об руку. Ретт был единственным, кто не боялся Скарлетт и принимал ее любой — и когда она вела себя как эгоистичная девочка, и когда она была жестокой деловой женщиной. Их трагедия в том, что они поняли истинную глубину своих чувств друг к другу лишь тогда, когда любовь выдохлась.
Эшли Уилкс (Лесли Говард). Объект многолетней, навязчивой и во многом иллюзорной любви Скарлетт. Эшли олицетворял для нее утонченный, аристократический мир старого Юга — мир, который на самом деле существовал только в ее воображении. Ее чувство к нему было не любовью к реальному человеку, а упрямой привязанностью к призраку, красивой обертке без содержания. Эта одержимость стала главной преградой на пути к ее собственному счастью.
Мелани Уилкс (Оливия де Хэвилленд). Жена Эшли, которую Скарлетт всю жизнь презирала за доброту, мягкость и кажущуюся слабость. Их отношения — один из самых сильных драматических контрастов в истории. Мелани, видевшая в Скарлетт лишь смелую и сильную подругу, своей неизменной преданностью и бескорыстной любовью выносила героине приговор, смысл которого та осознала слишком поздно. Смерть Мелани стала для Скарлетт моментом страшного прозрения: она потеряла не соперницу, а единственного настоящего друга.
Мамми (Хэтти МакДэниел). Старая нянька-рабыня, а затем служанка. Мамми была для Скарлетт живым воплощением дома, Тары, и голосом совести. Она была единственным человеком, кто мог отчитать, осудить или пристыдить героиню, не боясь ее гнева. Их отношения выходили за рамки рабовладельческих устоев. Это была глубокая связь, построенная на суровой, но искренней заботе. Мамми была тем стержнем, той нравственной константой, которую Скарлетт в своей бурной жизни часто игнорировала, но чье присутствие всегда давало ей чувство стабильности.
За что зрители любят Скарлетт О’Хару
Несмотря на все свои недостатки, Скарлетт О’Хара остается героиней, вызывающей глубочайшее уважение и симпатию миллионов зрителей.
Невероятная сила духа и воля к жизни. В самые темные времена, когда все вокруг рушится, Скарлетт не падает духом. Она берет на себя ответственность за семью, работает в поле, убивает мародера и клянется выжить любой ценой.
Практичность и деловая хватка. В эпоху, когда женщинам не полагалось заниматься бизнесом, она не только успешно управляет лесопилкой, но и обходит мужчин-конкурентов, демонстрируя блестящий коммерческий ум.
Преданность Таре. Связь с родной землей — это одна из самых светлых и постоянных ее черт. Тара — ее убежище, источник силы и символ всего, за что она борется. «Земля — единственное на свете, что имеет ценность…»
Умение подниматься после падения. «Я подумаю об этом завтра» — эта знаменитая фраза стала девизом всех, кто умеет отбросить отчаяние, чтобы жить и бороться дальше. Никакие неудачи не могут сломить намерение Скарлетт двигаться вперед.
Отрицательные черты Скарлетт О’Хары
Скарлетт далека от идеала, и ее отрицательные черты так же ярки, как и положительные.
Эгоизм и самовлюбленность. Она смотрит на мир исключительно сквозь призму собственных желаний и потребностей. Ради своих целей она без колебаний идет по головам, даже если это причиняет боль ее близким, как, например, брак с Фрэнком Кеннеди (Кэрролл Най).
Одержимость иллюзией. Ее многолетняя любовь к Эшли Уилксу — это не настоящее чувство, а упрямая привязанность к выдуманному образу, которая мешает ей увидеть и оценить настоящую любовь Ретта.
Безжалостность и жестокость. В бизнесе и в жизни она руководствуется холодным расчетом. Скарлетт без угрызений совести использует людей, нанимает каторжников и проявляет поразительную черствость, например когда думает, что не будет печалиться о смерти Мелани.
Неблагодарность и неспособность ценить доброту. Она годами не ценила преданность Мелани и принимала жертвы Ретта как должное, осознав их истинную ценность лишь тогда, когда потеряла.
Интересные факты о Скарлетт О’Харе
Образ героини полон деталей, которые делают его еще более объемным.
Прототипом Скарлетт стала сама Маргарет Митчелл. Писательница, как и ее героиня, была наполовину ирландкой, имела похожую внешность (темные волосы, зеленые глаза) и обладала таким же строптивым и решительным характером.
Знаменитое платье из портьер было придумано Митчелл. В книге Скарлетт детально описывает, как сошьет наряд из зеленого бархата со шнурками от портьер. Эта сцена стала одной из самых знаковых в фильме, показав изобретательность героини и ее желание вернуть былой лоск.
Митчелл не ожидала, что Скарлетт станут идеализировать. Автор считала свою героиню «далеко не восхитительной женщиной» и была удивлена, что читатели увидели в ней символ стойкости и силы.
Фразы «Я подумаю об этом завтра» не было в первоначальном сценарии. Легендарная заключительная реплика была добавлена в последний момент и идеально передала характер Скарлетт.