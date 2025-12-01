Ретт Батлер (Кларк Гейбл). Циничный авантюрист, который с первой же встречи увидел Скарлетт без прикрас. Их связь — это поединок равных по силе личностей, постоянная борьба двух огней, где страсть и боль идут рука об руку. Ретт был единственным, кто не боялся Скарлетт и принимал ее любой — и когда она вела себя как эгоистичная девочка, и когда она была жестокой деловой женщиной. Их трагедия в том, что они поняли истинную глубину своих чувств друг к другу лишь тогда, когда любовь выдохлась.

Эшли Уилкс (Лесли Говард). Объект многолетней, навязчивой и во многом иллюзорной любви Скарлетт. Эшли олицетворял для нее утонченный, аристократический мир старого Юга — мир, который на самом деле существовал только в ее воображении. Ее чувство к нему было не любовью к реальному человеку, а упрямой привязанностью к призраку, красивой обертке без содержания. Эта одержимость стала главной преградой на пути к ее собственному счастью.

Мелани Уилкс (Оливия де Хэвилленд). Жена Эшли, которую Скарлетт всю жизнь презирала за доброту, мягкость и кажущуюся слабость. Их отношения — один из самых сильных драматических контрастов в истории. Мелани, видевшая в Скарлетт лишь смелую и сильную подругу, своей неизменной преданностью и бескорыстной любовью выносила героине приговор, смысл которого та осознала слишком поздно. Смерть Мелани стала для Скарлетт моментом страшного прозрения: она потеряла не соперницу, а единственного настоящего друга.