Всеволода Шиловского похоронили на Троекуровском кладбище

Церемония прощания с Шиловским проходила сегодня, 30 ноября, в его театре-студии — она продлилась более двух часов. Телеграммы с соболезнованиями направили президент РФ Владимир Путин и министр культуры РФ Ольга Любимова. Церемонию посетили близкие, коллеги и поклонники Шиловского, в том числе народные артисты РФ Дмитрий Певцов, Евгений Герчаков, Андрей Смирнов и Андрей Соколов — всего около сотни человек.