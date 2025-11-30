Всеволода Шиловского похоронили на Троекуровском кладбище

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Похороны народного артиста РСФСР Всеволода Шиловского прошли на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент ТАСС.
Шиловский умер 26 ноября в возрасте 87 лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.
Мастер упокоен на 21-м участке Троекуровского кладбища, который также называют аллеей актеров. Рядом похоронены народный артист РФ телеведущий Юрий Николаев, народный артист РФ Геннадий Юхтин и заслуженный деятель искусств РСФСР Геральд Бежанов.
Церемония прощания с Шиловским проходила сегодня, 30 ноября, в его театре-студии — она продлилась более двух часов. Телеграммы с соболезнованиями направили президент РФ Владимир Путин и министр культуры РФ Ольга Любимова. Церемонию посетили близкие, коллеги и поклонники Шиловского, в том числе народные артисты РФ Дмитрий Певцов, Евгений Герчаков, Андрей Смирнов и Андрей Соколов — всего около сотни человек.