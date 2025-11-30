Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Прощание с Всеволодом Шиловским завершилось в его театре-студии

Он умер в возрасте 87 лет
Прощание с Всеволодом Шиловским
Прощание с Всеволодом ШиловскимИсточник: Агентство городских новостей «Москва»

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Церемония прощания с народным артистом РСФСР Всеволодом Шиловским завершилась в зале Камерной сцены московского театра-студии, носящего его имя, передает корреспондент ТАСС.

Шиловский умер 26 ноября в возрасте 87 лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Похоронят мастера сегодня, 30 ноября, на Троекуровском кладбище.

Родные, друзья, коллеги и почитатели творчества народного артиста начали собираться у стен театра еще за полчаса до официального времени начала прощания: двери студии открылись в 11:00 мск. Церемония длилась более двух часов. Соболезнования в связи со смертью Шиловского направили президент РФ Владимир Путин и министр культуры РФ Ольга Любимова.

Дмитрий Певцов на прощании с Всеволодом Шиловским
Дмитрий Певцов на прощании с Всеволодом ШиловскимИсточник: Агентство городских новостей «Москва»

«Ушел из жизни Всеволод Николаевич Шиловский. Талантливый режиссер и актер, яркий и неординарный, безгранично увлеченный избранным делом человек. Всеволод Николаевич всегда стремился к творчеству с полной отдачей, пользовался уважением коллег и искренней любовью почитателей театра и кинематографа», — отметил глава государства.

Любимова же обратила внимание на то, что Шиловский «преуспел во всех сферах своей деятельности»: будь то актерская, режиссерская или преподавательская работа.

«Он имел редкий дар: каждый его образ становился отражением уникального художественного стиля, отличающегося эмоциональностью и глубиной. Творческое наследие Всеволода Николаевича останется в работах его воспитанников», — сказала министр.

Очередь и аплодисменты

Дмитрий Певцов на прощании с Всеволодом Шиловским
Дмитрий Певцов на прощании с Всеволодом ШиловскимИсточник: Агентство городских новостей «Москва»

Проститься с мастером в этот день пришли народные артисты РФ Дмитрий Певцов, Евгений Герчаков, Андрей Смирнов и Андрей Соколов, заслуженные артисты РФ Андрей Давыдов, Татьяна Орлова и многие другие. Зал Камерной сцены был переполнен. Чтобы возложить цветы к гробу, поклонники Шиловского выстраивались в очередь в проходе между рядами.

Ольга Дроздова на прощании с Всеволодом Шиловским
Ольга Дроздова на прощании с Всеволодом ШиловскимИсточник: Агентство городских новостей «Москва»
Эммануил Виторган с супругой на прощании с Всеволодом Шиловским
Эммануил Виторган с супругой на прощании с Всеволодом ШиловскимИсточник: Агентство городских новостей «Москва»
Андрей Смирнов на прощании с Всеволодом Шиловским
Андрей Смирнов на прощании с Всеволодом ШиловскимИсточник: Агентство городских новостей «Москва»

В фойе театра было установлено несколько поминальных портретов основателя, украшенных красными и белыми розами, гвоздиками. Венки на церемонию прощания прислали правительство Москвы, Санкт-Петербургский театр им. Андрея Миронова, профсоюз ГУ МВД России по Московской области и другие.

Гроб вынесли из здания театра под аплодисменты. Всего на церемонии присутствовало около сотни человек.