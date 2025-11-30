Прощание с Всеволодом Шиловским завершилось в его театре-студии

Родные, друзья, коллеги и почитатели творчества народного артиста начали собираться у стен театра еще за полчаса до официального времени начала прощания: двери студии открылись в 11:00 мск. Церемония длилась более двух часов. Соболезнования в связи со смертью Шиловского направили президент РФ Владимир Путин и министр культуры РФ Ольга Любимова.