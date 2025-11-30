Ричмонд
Экс-возлюбленная Ченнинга Татума назвала его «чудовищем»

Певица Джесси Джей рассказала об отношениях с актером в своей новой песне
Ченнинг Татум
Ченнинг ТатумИсточник: Legion-Media.ru

Джесси Джей представила свою новую песню под названием «Threw It Away», которая войдет в ее альбом «Don’t Tease Me With A Good Time». В этой композиции певица делится своими эмоциями и переживаниями, связанными с ее отношениями с бывшим партнером, актером Ченнингом Татумом.

На недавней вечеринке в Лондоне Джесси рассказала, что написала этот трек в 2020 году. В тексте она признается, как тяжело ей было пережить травмирующий опыт и как она пыталась справиться с эмоциональными последствиями расставания.

«Но однажды эта карма наступит, потому что я отдала тебе свою любовь, а ты ее выбросил», — поет Джесси Джей.

В другом куплете звучит резкое и эмоциональное сравнение. Эта метафора отражает не только личные переживания артистки, но и ее видение бывших отношений.

«Не смей переписывать историю. Я — красавица, ты — чудовище», — подчеркивает Джесси.