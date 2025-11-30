58-летний экс-супруг Николь Кидман закрутил роман с девушкой вдвое младше себя

После разрыва с Николь Кидман 58-летний Кит Урбан активно пытается наладить свою личную жизнь. Музыкант нашел утешение с 25-летней Скотт Коллинз — певицей, которая входит в состав его гастрольного коллектива.
Согласно источникам, роман Кита Урбана с артисткой стал одной из причин, из-за которых Николь Кидман подала на развод, указав на «непримиримые разногласия». Тогда представители звезд от комментариев воздержались, однако источники отметили, что Николь «не исключает наличие третьей женщины».
Ранее Коллинз, выступавшая совместно с Урбаном, публиковала общие фото и признавалась, что многому научилась у Кита. И это лишь усилило слухи об их близости.
«Кто-нибудь, ущипните меня. Мне кажется, я сплю», — подписала фото она.