Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

58-летний экс-супруг Николь Кидман закрутил роман с девушкой вдвое младше себя

Музыкант пытается наладить личную жизнь после разрыва с Николь Кидман
Николь Кидман с мужем Китом Урбаном
Николь Кидман с мужем Китом УрбаномИсточник: Rex / Fotodom.ru

После разрыва с Николь Кидман 58-летний Кит Урбан активно пытается наладить свою личную жизнь. Музыкант нашел утешение с 25-летней Скотт Коллинз — певицей, которая входит в состав его гастрольного коллектива.

Согласно источникам, роман Кита Урбана с артисткой стал одной из причин, из-за которых Николь Кидман подала на развод, указав на «непримиримые разногласия». Тогда представители звезд от комментариев воздержались, однако источники отметили, что Николь «не исключает наличие третьей женщины».

Ранее Коллинз, выступавшая совместно с Урбаном, публиковала общие фото и признавалась, что многому научилась у Кита. И это лишь усилило слухи об их близости.

«Кто-нибудь, ущипните меня. Мне кажется, я сплю», — подписала фото она.