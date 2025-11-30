Ричмонд
Леонардо ДиКаприо отпраздновал День благодарения с возлюбленной и Тоби Магуайром

Актер был замечен в ресторане Nobu в Малибу с Тоби Магуайром и Витторией Черетти
Леонардо ДиКаприо
Леонардо ДиКаприоИсточник: Legion-Media.ru

Леонардо ДиКаприо посетил ресторан Nobu в Малибу, где отметил День благодарения в кругу близких. Компанию ему составили его девушка, Виттория Черетти, с которой он часто появляется в последнее время, а также близкий друг Тоби Магуайр.

Для ужина ДиКаприо выбрал черную куртку и светлые джинсы. Завершающими штрихами образа стали бейсболка и медицинская маска, которые уже стали привычными атрибутами актера. Виттория Черетти была одета в шубу, белый лонгслив и черные джинсы. Тоби Магуайр предпочел черный свитшот и кепку.

На праздновании также присутствовали и другие друзья знаменитостей. Папарацци запечатлели, что компания была весьма многочисленной, но личности остальных гостей, разделявших этот праздничный вечер, не были раскрыты.