Леонардо ДиКаприо отпраздновал День благодарения с возлюбленной и Тоби Магуайром

Леонардо ДиКаприо посетил ресторан Nobu в Малибу, где отметил День благодарения в кругу близких. Компанию ему составили его девушка, Виттория Черетти, с которой он часто появляется в последнее время, а также близкий друг Тоби Магуайр.
Для ужина ДиКаприо выбрал черную куртку и светлые джинсы. Завершающими штрихами образа стали бейсболка и медицинская маска, которые уже стали привычными атрибутами актера. Виттория Черетти была одета в шубу, белый лонгслив и черные джинсы. Тоби Магуайр предпочел черный свитшот и кепку.
На праздновании также присутствовали и другие друзья знаменитостей. Папарацци запечатлели, что компания была весьма многочисленной, но личности остальных гостей, разделявших этот праздничный вечер, не были раскрыты.