Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Уэнздей» вышла в свет в платье с голой спиной

Актриса Дженна Ортега показала фигуру в платье с вырезом на спине

Звезда «Уэнздей» Дженна Ортега появилась на публике в платье с голой спиной. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Дженна Ортега
Дженна ОртегаИсточник: Legion-Media.ru

23-летняя Ортега стала гостьей красной дорожки 22-го Международного кинофестиваля в Марракеше. Актриса позировала перед фотографами в атласном макси-платье цвета шампанского с вырезом на спине. Артистка добавила к образу пояс с золотым крестом и кольцо. Знаменитость вышла в свет с распущенными волосами и макияжем с блестящими тенями и помадой.

В октябре Дженна Ортега посетила гала-вечер Музея киноакадемии, который состоялся в Лос-Анджелесе. Актриса предстала перед камерами в металлическом топе в виде листка без бюстгальтера. Артистка также надела коричневую макси-юбку, кольца и серьги. Знаменитости уложили волосы в пучок с прядями у лица и сделали макияж с черными стрелками и коричневыми губами.

До этого Дженна Ортега была замечена в Париже во время Недели моды. Актриса посетила показ бренда Dior, который прошел. Для закрытого мероприятия артистка выбрала черный жилет, джинсовую микроюбку и лакированные туфли на каблуках. Звезда сериала «Уэнздей» дополнила образ солнцезащитными очками и браслетами. Ей сделали небрежную укладку и макияж с нюдовой помадой.