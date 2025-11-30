Звезда «Уэнздей» вышла в свет в платье с голой спиной

В октябре Дженна Ортега посетила гала-вечер Музея киноакадемии, который состоялся в Лос-Анджелесе. Актриса предстала перед камерами в металлическом топе в виде листка без бюстгальтера. Артистка также надела коричневую макси-юбку, кольца и серьги. Знаменитости уложили волосы в пучок с прядями у лица и сделали макияж с черными стрелками и коричневыми губами.