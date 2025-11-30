Ричмонд
Хью Джекмана осудили за комплимент новой возлюбленной

Актера осудили за то, что похвалил возлюбленную Саттон Фостер
Хью Джекман и Саттон Фостер
Хью Джекман и Саттон ФостерИсточник: Legion-Media.ru

Голливудского актера Хью Джекмана раскритиковали за комплимент возлюбленной Саттон Фостер. Об этом сообщает издание Daily Mail.

На днях Хью Джекман публично восхитился музыкальным выступлением Саттон Фостер в Нью-Йорке. Актер выложил ролик, в котором его возлюбленная стояла на сцене в изумрудном макси-платье с декольте, украшенном пайетками. Знаменитость была запечатлена с уложенными в локоны волосами и макияжем.

«Выступление Саттон Фостер во время праздников… вот это знаковый вечер в Нью-Йорке! И по-настоящему волшебный», — подписал пост актер.

Однако интернет-пользователи не оценили поступок Джекмана и высказали свое недовольство из-за того, что он расстался с экс-супругой Деборрой-Ли Фернесс.

«Напоминает о похвалах, которыми вы всегда осыпали Деб», «Я потерял к тебе всякое уважение. Знаю, тебе все равно, но мне все равно», «Как неловко, Хью! Мы раньше думали, что ты крутой. Какое разочарование», — писали в комментариях под постом.

В конце октября 57-летний Хью Джекман и 50-летняя Саттон Фостер впервые вместе вышли в свет. Они посетили премьеру фильма «Песня звучит печально», где актер исполнил главную роль. Мероприятие прошло во время фестиваля AFI в Лос-Анджелесе. Артист вышел на публику в белой рубашке с синим галстуком, черном брючном костюме и туфлях. Девушка звезды позировала перед фотографами в черном платье-комбинации с декольте, к которому добавила золотой браслет и клатч со стразами. Саттон Фостер уложили волосы в локоны и сделали макияж в естественном стиле.