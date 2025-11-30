Хью Джекмана осудили за комплимент новой возлюбленной

В конце октября 57-летний Хью Джекман и 50-летняя Саттон Фостер впервые вместе вышли в свет. Они посетили премьеру фильма «Песня звучит печально», где актер исполнил главную роль. Мероприятие прошло во время фестиваля AFI в Лос-Анджелесе. Артист вышел на публику в белой рубашке с синим галстуком, черном брючном костюме и туфлях. Девушка звезды позировала перед фотографами в черном платье-комбинации с декольте, к которому добавила золотой браслет и клатч со стразами. Саттон Фостер уложили волосы в локоны и сделали макияж в естественном стиле.