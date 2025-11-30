Хью Джекмана осудили за комплимент новой возлюбленной

Голливудского актера Хью Джекмана раскритиковали за комплимент возлюбленной Саттон Фостер. Об этом сообщает издание Daily Mail.
На днях Хью Джекман публично восхитился музыкальным выступлением Саттон Фостер в Нью-Йорке. Актер выложил ролик, в котором его возлюбленная стояла на сцене в изумрудном макси-платье с декольте, украшенном пайетками. Знаменитость была запечатлена с уложенными в локоны волосами и макияжем.
«Выступление Саттон Фостер во время праздников… вот это знаковый вечер в Нью-Йорке! И по-настоящему волшебный», — подписал пост актер.
Однако интернет-пользователи не оценили поступок Джекмана и высказали свое недовольство из-за того, что он расстался с экс-супругой Деборрой-Ли Фернесс.
«Напоминает о похвалах, которыми вы всегда осыпали Деб», «Я потерял к тебе всякое уважение. Знаю, тебе все равно, но мне все равно», «Как неловко, Хью! Мы раньше думали, что ты крутой. Какое разочарование», — писали в комментариях под постом.
В конце октября 57-летний Хью Джекман и 50-летняя Саттон Фостер впервые вместе вышли в свет. Они посетили премьеру фильма «Песня звучит печально», где актер исполнил главную роль. Мероприятие прошло во время фестиваля AFI в Лос-Анджелесе. Артист вышел на публику в белой рубашке с синим галстуком, черном брючном костюме и туфлях. Девушка звезды позировала перед фотографами в черном платье-комбинации с декольте, к которому добавила золотой браслет и клатч со стразами. Саттон Фостер уложили волосы в локоны и сделали макияж в естественном стиле.