Звезда «Уэнздей» вышла на публику в корсетном платье

В середине августа Дженна Ортега снялась для выпуска мексиканского журнала Vogue. На обложке актриса была запечатлена, лежа на сене. Артистка предстала перед камерой в белом корсете с молниями, расстегнутой рубашке и черных коротких шортах. Знаменитость дополнила образ чокером и бантом на голову. Ей уложили волосы и сделали макияж в естественном стиле. Автором съемки выступила фотограф Паола Кудацки.