Звезда «Уэнздей» вышла на публику в корсетном платье

Звезда «Уэнздей», актриса Дженна Ортега, пришла на кинофестиваль. Об этом сообщает Just Jared.
Дженна Ортега посетила церемонию открытия 22-го Международного кинофестиваля в Марракеше. Для выхода актриса предпочла черное корсетное платье с глубоким декольте. Волосы ей уложили мягкими локонами и сделали вечерний макияж.
В середине августа Дженна Ортега снялась для выпуска мексиканского журнала Vogue. На обложке актриса была запечатлена, лежа на сене. Артистка предстала перед камерой в белом корсете с молниями, расстегнутой рубашке и черных коротких шортах. Знаменитость дополнила образ чокером и бантом на голову. Ей уложили волосы и сделали макияж в естественном стиле. Автором съемки выступила фотограф Паола Кудацки.
В апреле актриса посетила кинофестиваль CinemaCon в Лас-Вегасе. Дженна Ортега появилась на закрытом мероприятии в лиловом жакете, расстегнутой рубашке Versace и розовых микрошортах, которые дополнила коричневым ремнем.