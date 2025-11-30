Ричмонд
Звезда «Уэнздей» вышла на публику в корсетном платье

Актриса Дженна Ортега в платье с глубоким декольте пришла на кинофестиваль

Звезда «Уэнздей», актриса Дженна Ортега, пришла на кинофестиваль. Об этом сообщает Just Jared.

Дженна Ортега
Дженна ОртегаИсточник: Legion-Media.ru

Дженна Ортега посетила церемонию открытия 22-го Международного кинофестиваля в Марракеше. Для выхода актриса предпочла черное корсетное платье с глубоким декольте. Волосы ей уложили мягкими локонами и сделали вечерний макияж.

В середине августа Дженна Ортега снялась для выпуска мексиканского журнала Vogue. На обложке актриса была запечатлена, лежа на сене. Артистка предстала перед камерой в белом корсете с молниями, расстегнутой рубашке и черных коротких шортах. Знаменитость дополнила образ чокером и бантом на голову. Ей уложили волосы и сделали макияж в естественном стиле. Автором съемки выступила фотограф Паола Кудацки.

В апреле актриса посетила кинофестиваль CinemaCon в Лас-Вегасе. Дженна Ортега появилась на закрытом мероприятии в лиловом жакете, расстегнутой рубашке Versace и розовых микрошортах, которые дополнила коричневым ремнем.