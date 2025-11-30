Ричмонд
Ванесса Хадженс стала матерью во второй раз

Актриса родила второго ребенка
Голливудская актриса Ванесса Хадженс стала матерью во второй раз. Об этом артистка сообщила в соцсети.

36-летняя Ванесса Хадженс опубликовала фотографию, сделанную в родильной палате. Актриса лежала на больничной койке и держала за руку своего 29-летнего супруга, бейсболиста Коула Такера.

«Ну… я это сделала. Родила еще одного ребенка! Какое же это безумие — роды! Огромный привет всем мамам. Просто невероятно, на что способны наши тела», — подписала пост знаменитость.

При этом Ванесса Хадженс не стала уточнять пол и имя ребенка.