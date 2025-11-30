Настасья Самбурская показала фигуру в мини-юбке и жакете с декольте

Самбурская продемонстрировала свой образ для одного из новогодних выпусков программы «Модный приговор». Актриса предстала перед камерой в красном атласном жакете с декольте и черной вышивкой, мини-юбке, черных колготках и бордовых туфлях на каблуках. Артистка завершила наряд колье и серьгами. Знаменитости уложили волосы в пучок с прядями у лица и сделали макияж с черными стрелками и красной помадой.