Лунгин призвал показывать в школах фильмы Тарковского, Абдрашитова и Панфилова

«Фильмы Элема Климова я бы включил: “Иди и смотри”, “Агония”, может быть, включил бы “Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен”, потому что он учит честности и “нестукачеству”. Я бы показывал фильмы Глеба Панфилова: “Начало”, потрясающий фильм “В огне брода нет”. Я бы показывал фильмы Вадима Абдрашитова и Александра Миндадзе, потому что он говорит, конечно, о тончайшем. И Тарковский перевел на язык кино понятие души, которое было выработано русской литературой XIX века», — сказал собеседник агентства.