Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Лунгин призвал показывать в школах фильмы Тарковского, Абдрашитова и Панфилова

Кинорежиссер отметил, что фильмы, показываемые в школах, должны учить молодых людей принимать решения
Павел Лунгин
Павел Лунгин

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Кинорежиссер, народный артист России Павел Лунгин считает, что учащихся школ необходимо знакомить с работами советских режиссеров Элема Климова, Глеба Панфилова, Вадима Абдрашитова, Александра Миндадзе и Андрея Тарковского. Таким мнением он поделился в интервью ТАСС.

«Фильмы Элема Климова я бы включил: “Иди и смотри”, “Агония”, может быть, включил бы “Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен”, потому что он учит честности и “нестукачеству”. Я бы показывал фильмы Глеба Панфилова: “Начало”, потрясающий фильм “В огне брода нет”. Я бы показывал фильмы Вадима Абдрашитова и Александра Миндадзе, потому что он говорит, конечно, о тончайшем. И Тарковский перевел на язык кино понятие души, которое было выработано русской литературой XIX века», — сказал собеседник агентства.

Объясняя свой выбор, Лунгин добавил, что фильмы, показываемые в школах, должны учить молодых людей принимать решения. «Надо учить на какой-то моральный проблеме. Учить — это проблема делать выбор. Учить — это когда ты учишься говорить “нет” или учишься говорить “да”, — заключил режиссер.

Ранее президент РФ Владимир Путин распорядился представить предложения по включению в общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования тем, направленных на знакомство учащихся с классическим кинематографом. Ответственными назначены министр просвещения Сергей Кравцов и гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров.