Умер актер из «Убойной силы» Вадим Смирнов

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Российский киноактер Вадим Смирнов умер 28 ноября в возрасте 53 лет. Это следует из информации, опубликованной 30 ноября на портале «Кино-театр.ру».
«Годы жизни: 13.03.1972 — 28.11.2025», — говорится на сайте.
Смирнов окончил Нижегородское театральное училище. Известен по таким кинопроектам, как «Убойная сила», «Улица разбитых фонарей», «Литейный», «Агент национальной безопасности-2», «Антикиллер», а также комедийным лентам «Тайский вояж Степаныча», «Испанский вояж Степаныча», «Как я стал русским» и «Волчок».