Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Умер актер из «Убойной силы» Вадим Смирнов

Ему было 53 года
Свеча
СвечаИсточник: Unsplash

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Российский киноактер Вадим Смирнов умер 28 ноября в возрасте 53 лет. Это следует из информации, опубликованной 30 ноября на портале «Кино-театр.ру».

«Годы жизни: 13.03.1972 — 28.11.2025», — говорится на сайте.

Смирнов окончил Нижегородское театральное училище. Известен по таким кинопроектам, как «Убойная сила», «Улица разбитых фонарей», «Литейный», «Агент национальной безопасности-2», «Антикиллер», а также комедийным лентам «Тайский вояж Степаныча», «Испанский вояж Степаныча», «Как я стал русским» и «Волчок».