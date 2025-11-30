В России вырос спрос на мультфильмы

По его словам, сегодня растет популярность не только семейных мультфильмов, но и короткометражек, авторских проектов, образовательной анимации и юмористического контента. Отдельный скачок дал сегмент «анимации для взрослых», который традиционно был сильнее на зарубежных платформах, но теперь активно развивается и в России.